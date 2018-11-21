СМИ: "Надменное высокомерие" толкает США к гибели

Американская политика "незаконных" и "противоестественных" войн может привести к тяжелым последствиям для США и всего мира, поэтому ради сохранения страны Вашингтону необходимо пересмотреть свои национальные интересы, пишет журнал The American Conservative.

При этом автор статьи отмечает, что текущий дефицит федерального бюджета США превышает 800 миллиардов долларов, а национальный долг приближается к 22 триллионам долларов, что является самой большой суммой госдолга за всю историю человечества.

Когда мир перестанет верить в способность США расплатиться по долгам или когда процентные ставки по госдолгу станут невыносимо высокими, Вашингтону придется существенно урезать бюджет, и в результате на дно пойдет сама "империя", предсказывает журнал.

Неоконсерваторы настаивают на том, что без США в мире образуется вакуум, который могут заполнить "зловещие силы", говорится статье. При этом ничто не может связать руки военным прочнее, чем долговой кризис. Тогда американские войска должны будут вернуться домой, поскольку не останется другого выбора.

И если это произойдет, то отчасти потому, что неоконсервативные интеллектуалы проповедовали многотриллионную глобальную войну для преобразования человечества по американскому образу. В конечном итоге гордыня ведет к падению, не сомневается The American Conservative.