СМИ: Сергей Сироткин не будет выступать в "Формуле-1" в новом сезоне

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин лишится места в команде и не будет выступать в "Формуле-1" в следующем сезоне. Как утверждает Motorsport, место боевого пилота команды в будущем году займет поляк Роберт Кубица.

Ранее стало известно, что нынешний напарник Сироткина, канадец Лэнс Стролл, уйдет в "Форс Индию", которую выкупил консорциум во главе с его отцом. Но место Стролла, как уже было объявлено, займет Джордж Расселл. Подписание контракта с Кубицей, которое, по данным источника, уже состоялось, означает, что с Сироткиным в "Уильямсе", скорее всего, попрощаются.

Впрочем, пока неизвестно, планирует ли команда оставить Сергея в качестве тест-пилота, каковым он был до нынешнего сезона. По ходу нынешнего чемпионата именно Кубица выступал в этом амплуа, но сейчас сложно сказать, поменяются ли они местами. Вместе с тем, как отмечает источник, заключительный Гран-при сезона, который пройдет в Абу-Даби, Сироткин проведет за рулем болида "Уильямса", а шансы найти новую команду при этом он имеет очень небольшие.

Официально о договоренности с Кубицей пока не объявлено. Предполагается, что это произойдет на пресс-конференции во время последнего этапа нынешнего сезона.