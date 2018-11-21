Новости

МЧС Камчатки объявило штормовое предупреждение 06:21
В Якутии за запутавшегося в проводах лося наказали пермских связистов 06:04
В ООН решительно осудили теракт в Афганистане 06:01
На Камчатке женщина с ножом напала на жадного мужа 05:45
После снегопада в Приморье отменили 20 междугородних автобусов 05:30
США еще не приняли решения по размещению базы в Польше 05:28
Каламанов назвал разговоры о выходе РФ из ОЗХО несвоевременными 05:24
На "Земле леопарда" родился наследник "аристократического" рода 05:24
В США арестован мужчина с арсеналом огнестрельного оружия 04:49
США отправили агентов спецслужб в "караван мигрантов" 04:38
Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9 04:20
В приморском океанариуме поселилась рыба-философ 04:09
США поддержали южнокорейкого кандидата на пост главы Интерпола 03:47
Турция считает вопрос покупки у России С-400 "решенным делом" 03:19
Польша отказалась подписывать соглашение ООН по миграции 02:45
Демократы проведут расследование в отношении Иванки Трамп 02:13
Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 50 01:05
Прокуратура проверит безопасность полетов после ЧП в Шереметьево 00:49
Суд заблокировал указ Трампа об отказе в убежище нелегальным мигрантам 00:49
Опубликовано видео с места гибели мужчины в Шереметьево 00:10
СК начал проверку после гибели мужчины под самолетом 20.11.2018
Полковник Росгвардии в одиночку пресек массовую драку на МКАД 20.11.2018
На Кольцевой линии полностью восстановлено движение поездов 20.11.2018
Источник: В "Шереметьево" погиб депортированный из Испании армянин 20.11.2018
В Шереметьево мужчину сбил самолет 20.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
21.11.2018 05:28
Рубрика: В мире

США еще не приняли решения по размещению базы в Польше

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Соединенные Штаты продолжают вести консультации со странами-союзницами по НАТО и оценивать необходимость размещения своей военной базы на территории Польши. Об этом заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Он подчеркнул, что Польша - надежный союзник по альянсу, который служит центром притяжения усилий США по сдерживанию в Центральной Европе. "Мы продолжаем оценивать необходимость и последствия дополнительного военного присутствия в этой стране", - цитирует Пэхона ТАСС.

Клинцевич рассказал, как Россия отреагирует на базу США в Польше

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что создание американской военной базы "Форт Трамп" в Польше является уже решенным вопросом. Он также отметил, что вопрос заключается не в самом размещении американских войск на территории Польши, а в том, каким образом это будет происходить.

Напомним, в сентябре президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон направить в республику больше американских войск. Варшава даже предложила заплатить за постоянное присутствие на территории страны армии США. Сейчас в Польше на ротационной основе дислоцируются американская танковая бригада численностью около 3,5 тысячи человек и батальон НАТО численностью около тысячи военнослужащих.

В мире США В мире Европа Польша
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян
США ввели санкции против двух российских компаний
Песков перенаправил МИДу вопрос о "целевых мерах" ЕС по Азовскому морю
В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах
Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов