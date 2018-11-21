США еще не приняли решения по размещению базы в Польше

Соединенные Штаты продолжают вести консультации со странами-союзницами по НАТО и оценивать необходимость размещения своей военной базы на территории Польши. Об этом заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Он подчеркнул, что Польша - надежный союзник по альянсу, который служит центром притяжения усилий США по сдерживанию в Центральной Европе. "Мы продолжаем оценивать необходимость и последствия дополнительного военного присутствия в этой стране", - цитирует Пэхона ТАСС.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что создание американской военной базы "Форт Трамп" в Польше является уже решенным вопросом. Он также отметил, что вопрос заключается не в самом размещении американских войск на территории Польши, а в том, каким образом это будет происходить.

Напомним, в сентябре президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон направить в республику больше американских войск. Варшава даже предложила заплатить за постоянное присутствие на территории страны армии США. Сейчас в Польше на ротационной основе дислоцируются американская танковая бригада численностью около 3,5 тысячи человек и батальон НАТО численностью около тысячи военнослужащих.