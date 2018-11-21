Станислав Черчесов: Провели хорошую Лигу Наций

В последних двух матчах вы дали поиграть всем форвардам кроме Федора Чалова. Почему он так и не появился на поле?

Станислав Черчесов: Потому что Чалов молодой футболист, который потихоньку обживается в коллективе. Будем давать ему время, чтобы обжиться.

Какие идеи не получилось реализовать в сегодняшнем матче?

Станислав Черчесов: В первом тайме Полоз не случайно играл. Мы ожидали, что шведы пойдут сразу в атаку. Они три дня назад играли и вряд ли собирались откладывать решение задач на второй тайм, поскольку силы у них небезграничны. Мы думали выходить в быстрые атаки, но, к сожалению, не получилось. Счет 0:1 после первого тайма ни о чем не говорит. Мы хотели также стабильно играть, не раскрываться, и, думаю, второй тайм нам все равно больше удался. Любой гол мог решить матч в нашу пользу, потому что ничья 1:1 нас устраивала. Поэтому мы и не бросались вперед, потому что два мяча было бы отыгрывать очень сложно. А то, что Дзюба умеет цепляться за мяч, мы знаем. Знаем, что шведы играют компактно, пространства нет и сложно их проходить. Не только мы с этим столкнулись. Тем не менее, в первой игре нам удавалось это реализовывать и сегодня несколько раз проходило. Но, когда 10-15 минут остается до конца, тяжело психологически, и мы уже начали сбиваться в навал.

Понятно, что поражение обидное…

Станислав Черчесов: Поражение не обидное, оно заслуженное. Шведы играли качественней. Понятно, что первый шанс имели мы, когда Ионов вышел один на один и не забил. Но если брать в целом, победа шведов закономерна. Не надо здесь искать то, чего нет. Мы не были до конца сбалансированы по разным причинам. Думаю, что это факт.

Но если в целом подвести итоги календарного года для сборной, какими они будут?

Станислав Черчесов: Мы провели хороший чемпионат мира, хорошую Лигу Наций, поделили очки с лидером группы. Понятно, что хотели выйти в лигу "А". Но все матчи провели на достаточно хорошем уровне. Не хочу, чтобы меня неправильно поняли, но все-таки с такими большими командами, как немцы, с такой домашней командой, как шведы, без хорошей подготовки играть сложно. Тем более у нас из-за травм не было несколько человек, которые реально могли добавить качество. Если вы заметили, у шведов с первой нашей игры в Калининграде на сборе были все игроки, а у нас недоставало человек семь-восемь.