Министерство обороны решило в очередной раз продлить эксплуатационный срок стратегических комплексов Р-36М (на Западе его прозвали "Сатана") и РС-12М2, известного как "Тополь-М".

Как следует из заявки на портале госзакупок, военных в первую очередь интересует увеличение жизненного цикла ракет под индексом 15П165, 15П155, 15П118М и 15П135. Две первые ставят на мобильные и стационарные пусковые установки ядерных "Тополей". Другими ракетами в РВСН, в том числе, оснащают комплекс "Воевода" и даже используют как конверсионный носитель при мирных космических стартах.

Несмотря на довольно преклонный возраст, эти, все еще очень надежные ракеты продолжают нести боевое дежурство. А время от времени по заказу минобороны специалисты продлевают их эксплуатационный ресурс. Речь, разумеется, не о "бумажном", а о фактическом продлении рабочего состояния ядерных боеприпасов. Для этого на них проводят комплекс необходимых технических и технологических операций.

Например, вторая и третья модификации самого мощного в мире стратегического комплекса "Сатана", оснащенного разделяемыми головными частями и несущего до 10 ядерных боеголовок мощностью от 550 килотонн до 20 мегатонн, после таких работ имеют четвертьвековой ресурс использования. А высокая надежность ракеты УР-100Н УТТХ (именно она проходит в заявке минобороны под индексом 15П135) уже позволила продлить ее жизненный цикл до 31 года. Тем самым установленный заводом-изготовителем гарантийный срок был превышен более чем в три раза. Сейчас на аналогичные цели минобороны России готово потратить более 900 млн рублей. При жестком условии - все работы на указанных в заявке типах ракет должны завершиться в ноябре 2020 года.

Кстати, о разработчиках и изготовителях ядерного чудо-оружия. В свое время ту же "Сатану" производили в Днепропетровске на заводе "Южмаш". После развала СССР предприятие досталось Украине, и командованию наших РВСН всякий раз приходилось договариваться с соседями о гарантийном надзоре над тяжелыми ядерными ракетами.

Модификации самого мощного стратегического комплекса «Сатана», несущего до 10 ядерных боеголовок, после таких работ имеют ресурс использования в 25 лет

Три года назад под давлением новых киевских властей руководители КБ "Южное", где сконструировали "Сатану", и "Южмаша" вообще отказались от авторского и технического сопровождения российских боеприпасов. Тогда в Москве решили передать их под контроль и обслуживание Государственного ракетного центра им. Макеева. То же касалось работ на стратегическом комплексе Р-36М-УТТХ. А технический надзор над "тополиными" боеприпасами как курировал, так по-прежнему и курирует их создатель - Московский институт теплотехники.

Так что даже в отсутствии "штатного" технического контролера в лице украинских конструкторов и производителей в России есть кому позаботиться о долголетии ядерных ракет.