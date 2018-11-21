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Рубрика: В мире

Суд заблокировал указ Трампа об отказе в убежище нелегальным мигрантам

В Сан-Франциско федеральный судья Джон Тигар заблокировал реализацию указа президента США Дональда Трампа, который предписывает отказывать в предоставлении убежища мигрантам, нелегально пересекающим границу с Мексикой.

Фото: AP Photo/Marco Ugarte
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Решение о временной приостановке действия указа судья принял, заслушав аргументы адвокатов, представляющих Американский союз защиты гражданских свобод и Центр защиты конституционных прав, которые в своем исковом заявлении попросили признать данный шаг Трампа нарушающим права человека. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информационное агентство Associated Press.

По словам адвокатов, это не поощрение тех, кто нелегально попадает в страну, «однако в соответствии с решением Конгресса, даже в таком случае людям нельзя отказывать в возможности подать заявление о предоставлении убежища". Судья Джон Тигар еще должен будет принять решение по существу дела.

Напомним, Трамп подписал указ девятого ноября с целью остановить движущиеся в сторону США караваны мигрантов из стран Центральной Америки. По последним данным, на территории Мексики в районе границы уже скопилось около шести тысяч желающих получить убежище в США.

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