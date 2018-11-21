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21.11.2018 21:45
Рубрика: Спорт

В паре с чемпионом

Тарасова - Морозов о работе с Траньковым и борьбе за лидерство
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7725 (262)
Серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях по фигурному катанию, вице-чемпионы мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов продолжают борьбу за лидерство среди спортивных пар. Первую в нынешнем сезоне серьезную проверку они пройдут в финале Гран-при, который состоится 6-9 декабря в канадском Ванкувере и где соберутся шесть сильнейших дуэтов. Причем на лед Женю и Володю будет выводить двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков.
В этом сезоне Евгения Тарасова и Владимир Морозов хотят блеснуть: стать лидерами не только в сборной России, но и на мировой арене. Фото: REUTERS В этом сезоне Евгения Тарасова и Владимир Морозов хотят блеснуть: стать лидерами не только в сборной России, но и на мировой арене. Фото: REUTERS
В этом сезоне Евгения Тарасова и Владимир Морозов хотят блеснуть: стать лидерами не только в сборной России, но и на мировой арене. Фото: REUTERS

О том, как складывается работа с новым тренером, что Тарасова и Морозов думают о конкурентах и будут ли они разучивать элементы "ультра-си", фигуристы рассказали журналистам после своей победы на этапе Гран-при в Москве.

Как Максим Траньков справляется с ролью наставника?

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Владимир Морозов: Пока нам все нравится: и тренировочный процесс, и сами соревнования. Это то, чего мы хотели, то, что искали. В Москве был наш третий совместный турнир. С каждым разом получается все лучше. Есть наработки в плане того, как выходить на старт, как готовиться к соревнованиям. То есть мы двигаемся в правильном направлении. От старта к старту прибавляем и в катании, и в оценках.

Не возникает проблем с субординацией? Недавно вы вместе катались в группе у Нины Мозер, даже соперничали, а сейчас он вас тренирует?

Евгения Тарасова: Проблем с этим не было. Максима мы сами попросили быть нашим тренером. То есть понимали, как должны себя вести на катке.

Для кого это больший эксперимент - для вас или для Максима?

Владимир Морозов: Я думаю, для Максима. Он никогда не работал тренером. А мы уже опытные спортсмены, знаем, как работать, над чем и сколько, поэтому нам как-то проще перестроиться. Но Максим очень рассудительный, спокойный. Пытается прагматично разбираться в проблемах. Прошедшие на неделе тренировки записывает, анализирует их дома, то есть строит тренировочный процесс очень грамотно. По крайней мере, старается, советуется с Ниной Михайловной. Мы разговариваем, обсуждаем, говорим о своих пожеланиях, ощущениях. В общем, принимаем решения сообща.

Владимир Морозов: Нам бы хотелось рискнуть, сделать четверную подкрутку, но правила такие попытки не поощряют

Траньков - "катающийся тренер"? Встает в пару с Женей, показывает элементы сам?

Владимир Морозов: Конечно, он на коньках. Если что-то не получается или когда мы ищем новый элемент, он сам пробует. Ему иногда действительно проще самому сделать, чем объяснить.

В финал Гран-при вышла еще одна российская пара - Наталья Забияко и Александр Энберт. Ребята сказали, что готовы к конкуренции с вами на равных. А вы?

Владимир Морозов: Ну, они и не могли сказать по-другому. Мы все готовы.

Евгения Тарасова: Мы видели их выступления. Но по большому счету не следим за соперниками, все зависит от того, как мы откатаемся.

Но все-таки статус первой пары в сборной сейчас за вами. Это давит?

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Владимир Морозов: Статус - это такое субъективное понятие. Его присваивают за прошедшие соревнования. Но он тебе не дает преимущества на новых турнирах. Каждый старт начинается с нуля, нужно выходить и доказывать свое мастерство. Мы теперь будем бороться за мировое лидерство.

До финала Гран-При осталось не так много времени. Чему уделите особое внимание при подготовке?

Владимир Морозов: После победы в Москве нельзя ни в коем случает расслабляться. Нужно поддерживать форму, подтянуть технические вещи. В короткой программе будем работать над дорожкой шагов, за которую судьи поставили только третий уровень сложности. В произвольной надо разобраться с прыжком. В выбросах хотелось бы делать почетче приземления. В целом план такой. Цель есть, задачи ясны.

Будете ли продолжать осваивать четверную подкрутку? Или с учетом новых правил рисковать не имеет смыла?

Владимир Морозов: Конечно, у нас есть желание делать что-то сложное, бросать самим себе вызов. Но это не должно идти в ущерб результату. По нынешним правилам не оцениваются попытки исполнения четверных подкруток или выбросов, пусть даже с помарками. За это, наоборот, сильно наказывают. В правилах прямо прописано: если ловля на подкрутке нечеткая, то теряешь порядка двух баллов. Получается, что за чисто сделанный тройной элемент ты набираешь больше. Поэтому мы принимаем абсолютно взвешенное решение. Не должно быть такого, что мы удивим всех элементом, но получим минимум оценок. Главное - работа на результат.

Спорт Фигурное катание
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