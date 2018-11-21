Турция считает вопрос покупки у России С-400 "решенным делом"

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией у России зенитных комплексов С-400 "Триумф". Несмотря на это, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что считает приобретение его страной С-400 "решенным делом".

"Текущая сделка - дело решенное. Я не могу ее отменить", - цитирует агентство Reuters министра после его встречи с госсекретарем США Майклом Помпео. Чавушоглу также подчеркнул, что его страна собирается и дальше покупать вооружения у союзников, пишет ТАСС.

В середине ноября агентство Anadolu сообщило, ссылаясь на высокопоставленный источник в Вашингтоне, что США считают приобретаемые Турцией российские ЗРК угрозой для истребителей пятого поколения F-35. Согласно информации источника, российские комплексы являются проблемными с точки зрения интеграции в системы НАТО.

Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями, а также заявил, что в случае приобретения у Москвы С-400, США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.

Система ПВО средней и большой дальности С-400 "Триумф" предназначена для перехвата любых типов воздушных целей в радиусе 400 километров. С подключением дополнительных модулей дальность действия увеличивается до 600 километров. Радары "Триумфа" способны фиксировать цели, изготовленные по технологии стелс. Недавно на вооружение комплекса была принята гиперзвуковая ракета 40Н6 с дальностью перехвата более 400 километров. Она может поражать скоростные цели и спутники на низких орбитах.