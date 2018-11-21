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21.11.2018 08:11
Рубрика: Экономика

Туроператор "Матрешка" уйдет с рынка

Текст: Екатерина Ясакова

Сегодня в суде Санкт-Петербурга будет рассмотрен иск о банкротстве компании "Матрешка тур выездной туризм". Сумма исковых требований составляет 360,8 тысячи рублей. Компания уже прекратила свою деятельность.

Глава турфирмы присвоила 3,5 миллиона рублей от продажи речных туров

Туристов, заключивших сделку с фирмой, ожидали проблемы с отправлением на остров Хайнань, в Израиль и Болгарию. Первое время турфирма возмещала ущерб клиентам, у которых сорвалась поездка, но потом перестала, когда у одной из двух партнерских страховых компаний отозвали лицензию.

Итогом в череде проблемных дел "Матрешки" стало требование суда выплатить пожилой паре из Петербурга 200 тысяч рублей за сорванный тур в Китай. Супруги заплатили 130 тысяч рублей, однако договор не был исполнен по вине турфирмы, и деньги пожилой паре не вернули.

Экономика Туризм Банкротства турфирм
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