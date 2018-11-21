Туроператор "Матрешка" уйдет с рынка

Сегодня в суде Санкт-Петербурга будет рассмотрен иск о банкротстве компании "Матрешка тур выездной туризм". Сумма исковых требований составляет 360,8 тысячи рублей. Компания уже прекратила свою деятельность.

Туристов, заключивших сделку с фирмой, ожидали проблемы с отправлением на остров Хайнань, в Израиль и Болгарию. Первое время турфирма возмещала ущерб клиентам, у которых сорвалась поездка, но потом перестала, когда у одной из двух партнерских страховых компаний отозвали лицензию.

Итогом в череде проблемных дел "Матрешки" стало требование суда выплатить пожилой паре из Петербурга 200 тысяч рублей за сорванный тур в Китай. Супруги заплатили 130 тысяч рублей, однако договор не был исполнен по вине турфирмы, и деньги пожилой паре не вернули.