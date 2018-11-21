Убыток российских авиакомпаний может составить 39 миллиардов рублей

Операционный убыток отечественных авиакомпаний за девять месяцев 2018 года составил более 19 миллиардов рублей. При это убыток на внутренних рейсах увеличился в семь раз и составил 34,5 миллиарда рублей. Об этом заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров.

По его словам, с учетом этой тенденции операционный убыток по итогам 2018 года может достигнуть уже 37-39 миллиардов рублей.

Так на показателях авиакомпаний отразился рост цен на авиатопливо. В частности, "Аэрофлот" недавно заявил о нехватке 55 миллиардов рублей из-за повышения стоимости топлива и девальвации.