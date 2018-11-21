Ученые рассказали об опасности прогулок с собаками

Специалисты Всероссийского НИИ паразитологии животных предупреждают, что прогулки с собаками чреваты для здоровья человека. Как выяснили ученые после проведения эксперимента, лучший друг человека приносит с улицы на подушечках лап яйца червей-паразитов - токсокар. Результаты исследования сообщает "Газета.ru".

"Даже здоровые, не зараженные паразитами животные могут принимать участие в распространении червей и быть фактором риска для заражения человека токсокарозом", - говорится в статье.

Первый же логический вопрос, который возникает - о том, что таким же разносчиком заразы может стать и сам человек, который пришел с улицы и не разуваясь прошел в комнату. Однако исследователи отмечают, что яйца токсикар попадались на лапах каждого пятого пса, принимавшего участие в эксперименте и на подошвах каждого десятого их владельца. Но на подошвах тех людей, которые не выгуливают собак, паразитов не обнаружено. Этот факт ученые объясняют тем, что владельцы собак чаще прогуливаются по зараженной паразитами почве, нежели те, кто собак не имеет.

Черви-токсокар очень опасны для здоровья глаз и других органов человека.

"РГ" опросила опытного собаковода Светлану Зайцеву, владелицу активного молодого добермана. Ежедневно они гуляют по улицам не менее трех часов.

- Это очень спорный момент. Зараженные животные - это в основном бездомные, т.е. бродячие. Домашние животные постоянно подвергаются глистогонной обработке. К тому же уборка за домашними собаками их экскрементов обязательна, скажем так, в эстетическом порядке. Так что опасность исходит от безнадзорных собак. А обработка почвы от паразитов - это забота государства. Как пример, раньше посадки обрабатывали от комаров и было меньше кровососущих. Сейчас то, что мы приносим в дом на своей обуви - это вообще тихий ужас. Поэтому прежде всего каждый отвечает за свое здоровье сам. В том числе за санобработку лап своих питомцев после прогулки, своей обуви и самого жилища.

Справка "РГ"

Люди заражаются токсокарозом при проглатывании яиц токсокар с пищей и водой, загрязненными испражнениями собак, а также при контакте с инвазированными собаками. Вышедшие из яиц личинки мигрируют из кишечника через стенку кишки и по кровеносным сосудам попадают в различные органы и ткани. Особенно опасен - даже потерей зрения - при попадании личинок в глаза. Самка токсокары за сутки откладывает около 200 000 яиц. Кровью яйца разносятся по органам и тканям носителя. Токсокарозом чаще болеют дети 1-4 лет. Заболевание протекает с ярко выраженными аллергическими симптомами: зудящими высыпаниями, лихорадкой, бронхопневмонией с приступами мучительного кашля и удушья, одутловатостью лица.