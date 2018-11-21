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21.11.2018 20:53
Рубрика: Власть

Дорос ли до винтовки?

Текст: Иван Петров
Российская газета - Неделя №7726 (263)
После трагедии в Керчи планируется ужесточить правила приобретения оружия молодыми людьми в возрасте от 18 до 21 года. Правда, речь не обо всем оружии, а только об огнестрельном гладкоствольном длинноствольном (охотничьи ружья и карабины). И требования ужесточатся только к молодым людям, не отслужившим в армии, и к тем, основным занятием которых не является охота. Кстати, те молодые люди, которым еще не исполнился 21 год, но они уже получили необходимые документы или даже успели приобрести оружие, дополнительных проверок избегут.

Законопроект, вводящий специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного длинноствольного оружия для 18-21-летних, разработала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Сегодня с 18 лет молодые люди могут приобретать несколько видов оружия. Но лишь охотничье оружие и оружие для самообороны обладает повышенной убойной силой, но при этом не требует для приобретения никаких дополнительных оснований, кроме охотничьего билета, - пояснила она "РГ". - Получение охотничьего билета представляет собой формальную процедуру: две фотографии и копия паспорта. При этом охотничий билет является главным правоустанавливающим документом в получении лицензии".

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Законопроект вводит три дополнительных требования для получения документов на покупку оружия для указанной возрастной категории. Желающие должны будут представить справку и характеристику с места работы или учебы, а также справку о доходах и копию налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода. Эта мера, по словам Яровой, направлена на выявление финансовых источников на покупку оружия и позволит исключить целый ряд факторов заведомо противоправного поведения.

Кроме того, молодым людям предстоит пройти собеседование с сотрудниками "Росгвардии". Напомним, именно росгвардейцам поручен контроль за оборотом оружия в стране.

"Личное собеседование наряду с дополнительными документами позволит дать объективную и развернутую оценку представленной информации, при необходимости провести дополнительные проверочные мероприятия, что в комплексе обеспечит качественно новый уровень в упреждении и профилактике преступлений лицами в возрасте 18-21 года с использованием оружия", - считает Яровая.

Уточняется, что документом, подтверждающим доход, может стать гарантийное письмо от родителей. "Мы формируем комплекс профилактических мер, который поспособствует выявлению и упреждению тяжких и особо тяжких преступлений на стадии принятия решения о приобретении оружия", - заключила Ирина Яровая.

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