Законопроект, вводящий специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного длинноствольного оружия для 18-21-летних, разработала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Сегодня с 18 лет молодые люди могут приобретать несколько видов оружия. Но лишь охотничье оружие и оружие для самообороны обладает повышенной убойной силой, но при этом не требует для приобретения никаких дополнительных оснований, кроме охотничьего билета, - пояснила она "РГ". - Получение охотничьего билета представляет собой формальную процедуру: две фотографии и копия паспорта. При этом охотничий билет является главным правоустанавливающим документом в получении лицензии".

Законопроект вводит три дополнительных требования для получения документов на покупку оружия для указанной возрастной категории. Желающие должны будут представить справку и характеристику с места работы или учебы, а также справку о доходах и копию налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода. Эта мера, по словам Яровой, направлена на выявление финансовых источников на покупку оружия и позволит исключить целый ряд факторов заведомо противоправного поведения.

Кроме того, молодым людям предстоит пройти собеседование с сотрудниками "Росгвардии". Напомним, именно росгвардейцам поручен контроль за оборотом оружия в стране.

"Личное собеседование наряду с дополнительными документами позволит дать объективную и развернутую оценку представленной информации, при необходимости провести дополнительные проверочные мероприятия, что в комплексе обеспечит качественно новый уровень в упреждении и профилактике преступлений лицами в возрасте 18-21 года с использованием оружия", - считает Яровая.

Уточняется, что документом, подтверждающим доход, может стать гарантийное письмо от родителей. "Мы формируем комплекс профилактических мер, который поспособствует выявлению и упреждению тяжких и особо тяжких преступлений на стадии принятия решения о приобретении оружия", - заключила Ирина Яровая.