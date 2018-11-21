В Госдуме призовут к пересмотру оценки афганских событий

Осуждение ввода советских войск в Афганистан было несправедливым. Проект заявления на эту тему Госдума может принять к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Политическую оценку афганских событий в 1989 году дал Съезд народных депутатов, соответствующее постановление подписал Михаил Горбачев. Было заявлено, что решение о вводе советских войск в Афганистан 1979-м году заслуживает морального и политического осуждения.

В Госдуме предлагают пересмотреть данную оценку. Проект документа был одобрен на слушаниях с участием депутатов всех фракций.

Постановление за подписью Горбачева содержало неуместную и ошибочную формулировку, поделился своим мнением депутат от КПРФ Николай Харитонов, представляя проект заявления Госдумы.

Заявление планируется принять в канун 30-летия вывода советских войск из Афганистана - 15 февраля 2019 года.

В проекте заявления говорится, что решение принималось в полном соответствии с нормами международного права, а также согласно договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и Афганистаном, власти которого просили о прямом советском вмешательстве в конфликт.

В заявлении Госдумы будет оказана "дань уважения советским воинам", рассказал Харитонов.

Ветераны войны в Афганистане в свою очередь, должны получить заслуженное признание со стороны государства, а также меры социальной поддержки в необходимом объеме, отметил он.

Новая политическая оценка советского военного присутствия в 1980-х годах в Афганистане должна привести к единому пониманию в российском обществе этой темы, заявил председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов.

Советские войска были введены в Демократическую Республику Афганистан в 1979 году и до 1989 года участвовали там в боевых действиях против формирований вооруженной оппозиции.

