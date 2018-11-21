В Японии прошли учения по оповещению о ракетной угрозе

В среду правительство Японии провело общенациональные учения по оперативному оповещению органов местного самоуправления о ракетной атаке, угрозе цунами или другого крупного стихийного бедствия.

По данным ТАСС, во время учений была задействована система J-Alert, которая соединяет аппарат кабинета министров с властями на местах.

Получив экстренное сообщение, они должны сразу оповестить жителей о приближающейся опасности. Отмечается, что летом во время подобных учений, система частично не сработала в шести префектурах.

По данным агентства Kyodo, ранее такие учения в Японии сопровождались эвакуацией местных жителей, размещением их в убежищах и т.д. Однако в июне этого года подобные тренировки было решено отменить, поскольку Токио пришел к выводу, что угроза ракетных пусков со стороны КНДР сократилась. Есть и еще одна причина: правительство Японии не хотело, чтобы проведение таких учений влияло на атмосферу возможных переговоров с Пхеньяном о нормализации двусторонних отношений.