Новости

Убыток российских авиакомпаний может составить 39 миллиардов рублей 07:58
В Японии прошли учения по оповещению о ракетной угрозе 07:47
В Комсомольске мать и дочь едва не погибли из-за сушки для лака ногтей 07:29
В Хабаровске осудили убийц владельца ритуального агентства 07:22
Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 84 человек 07:16
Названы страны с самым высоким риском смерти из-за катаклизмов 07:16
Власти мексиканского штата попросили задержать потоки мигрантов 06:35
США вновь обвинили Китай в промышленном шпионаже 06:30
МЧС Камчатки объявило штормовое предупреждение 06:21
В Якутии за запутавшегося в проводах лося наказали пермских связистов 06:04
В ООН решительно осудили теракт в Афганистане 06:01
На Камчатке женщина с ножом напала на жадного мужа 05:45
После снегопада в Приморье отменили 20 междугородних автобусов 05:30
США еще не приняли решения по размещению базы в Польше 05:28
Каламанов назвал разговоры о выходе РФ из ОЗХО несвоевременными 05:24
На "Земле леопарда" родился наследник "аристократического" рода 05:24
В США арестован мужчина с арсеналом огнестрельного оружия 04:49
США отправили агентов спецслужб в "караван мигрантов" 04:38
Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9 04:20
В приморском океанариуме поселилась рыба-философ 04:09
США поддержали южнокорейкого кандидата на пост главы Интерпола 03:47
Турция считает вопрос покупки у России С-400 "решенным делом" 03:19
Польша отказалась подписывать соглашение ООН по миграции 02:45
Демократы проведут расследование в отношении Иванки Трамп 02:13
Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 50 01:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
21.11.2018 07:47
Рубрика: В мире

В Японии прошли учения по оповещению о ракетной угрозе

В среду правительство Японии провело общенациональные учения по оперативному оповещению органов местного самоуправления о ракетной атаке, угрозе цунами или другого крупного стихийного бедствия.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
В Индии проходят совместные с Россией учения

По данным ТАСС, во время учений была задействована система J-Alert, которая соединяет аппарат кабинета министров с властями на местах.

Получив экстренное сообщение, они должны сразу оповестить жителей о приближающейся опасности. Отмечается, что летом во время подобных учений, система частично не сработала в шести префектурах.

По данным агентства Kyodo, ранее такие учения в Японии сопровождались эвакуацией местных жителей, размещением их в убежищах и т.д. Однако в июне этого года подобные тренировки было решено отменить, поскольку Токио пришел к выводу, что угроза ракетных пусков со стороны КНДР сократилась. Есть и еще одна причина: правительство Японии не хотело, чтобы проведение таких учений влияло на атмосферу возможных переговоров с Пхеньяном о нормализации двусторонних отношений.

В мире Восточная Азия Япония
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Турция считает вопрос покупки у России С-400 "решенным делом"
Каламанов назвал разговоры о выходе РФ из ОЗХО несвоевременными
Опубликовано видео с места гибели мужчины в Шереметьево
80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина опять вышла замуж за Бари Алибасова
Демократы проведут расследование в отношении Иванки Трамп