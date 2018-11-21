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21.11.2018 13:45
Рубрика: В мире

В Китае поставят на улицах будки для медицинских консультаций

Текст: Константин Волков

В Китае планируют в ближайшие три года установить на улицах порядка 4 тысяч медицинских мини-центров с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает гонконгское издание South China Morning Post.

Будки размером с кабинку для фотографирования создает компания Ping An Good Doctor, один из крупнейших медицинских онлайн-сервисов в КНР.

Фото: пресс-служба НМИЦ им. Мешалкина
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Планируется, что любой прохожий сможет зайти в такую кабинку, оборудованную системой шумоподавления, чтобы снаружи не было слышно, о чем рассказывает пациент. Нейросеть выслушает жалобы (или примет их в письменном виде) и передаст врачу-оператору. ИИ и человек совместно поставят диагноз (это займет от нескольких минут до часа), после чего выдадут рекомендации и выпишут лекарства. Препараты можно будет купить в вендинговом автомате рядом с мини-клиникой.

Стоимость консультации у искусственного интеллекта пока неизвестна. Создание одной кабинки с ИИ обойдется примерно в 30 тысяч юаней (4,3 тысячи долларов). В человеческой медицинской команде Ping An Good Doctor сегодня насчитывается 1037 врачей плюс еще 4650 медиков сотрудничают с компанией на условиях договора.

Чтобы улучшить алгоритм ИИ, его специально обучали на 300 миллионах историях болезней, поставленных врачами-людьми онлайн.

Данный проект пользуется поддержкой властей КНР и стал одной из частей масштабной программы "Здоровый Китай 2030", принятой в 2016 году. Главная цель программы - увеличить среднюю продолжительность жизни граждан КНР с нынешних 76  до 79 лет к 2030 году.

Фото: depositphotos.com
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Ожидается, что уже к 2025 году рынок онлайн-медицины в Китае составит 100 миллиардов юаней (14,4 миллиарда долларов) против нынешних 15 миллиардов юаней.

Хотя многие врачи говорят, что ставить диагноз заочно, без личного осмотра - это профанация, глава Ping An Good Doctor Ван Тао считает, что ничего нереального в этом нет, и напоминает, что еще несколько лет назад многие полагали, что онлайн-шоппинг тоже невозможен, надо лично идти в магазин.

Медицинский проект Ping An Good Doctor создается при поддержке японского SoftBank Group. Руководитель технологического подразделения этого конгломерата Масаёси Сон известен своим чутьем на перспективные стартапы. Так, именно он рискнул 18 лет назад и вложил 20 миллионов долларов в никому тогда особо не известную китайскую торговую онлайн-платформу Alibaba.

Что интересно, сегодня Alibaba активно заходит в сектор онлайн-медицины. Порядка 23 тысяч медиков уже оказывают консультации через сервис на базе мобильного приложения Taobao.

В мире Восточная Азия Китай
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