В Минске наградили финалистов конкурса на лучший урок о Союзном государстве

Возьмите один прутик. Можете его сломать? Легко. А если взять связку? Теперь уже нет. Так и с людьми: чем больше у нас похожести, тем крепче наша дружба, а иметь настоящего друга - это великое счастье.

Так описывает суть своего проекта Ирина Гречко, победительница конкурса учителей начальных классов на лучший урок о Союзном государстве. Молодая учительница работает с второклашками в средней школе N 31 города Гродно, а ее урок "В нашей дружбе - великая сила" сначала вошел в число 10 финалистов из 374 заявок, а затем и вовсе получил статус лучшего из лучших.

Приятный бонус: кроме диплома и подарков от организаторов конкурса Ирина получит и ценную награду от газеты "СОЮЗ. Беларусь - Россия" - золотой жетон "215 лет Пушкину А.С.".

Конкурс для педагогов Постоянный Комитет Союзного государства провел в этом году в пятый раз при поддержке Минобразования Беларуси и Министерства просвещения РФ. Но если в предыдущие годы соревноваться в креативности предлагали учителям истории, литературы, географии, то сейчас конкурсантами стали педагоги начальной школы. Для урока в своем классе каждый претендент на победу должен был выбрать одну из восьми тем: "Я - гражданин Союзного государства", "Что я знаю о Союзном государстве?", "Две сестры - Беларусь и Россия: общая история, культура, судьба", "Как живешь, сосед?", "В нашей дружбе - великая сила", "Дружба - это чудо", "Братский союз на века" или "У друзей нет выходных". Учителя признаются, что донести такую важную информацию до младших школьников оказалось непросто, но от этого было еще интереснее. В итоге жюри предстоял сложный выбор, ведь из регионов Беларуси на конкурс прислали 153 заявки, а из России - 221.

Но все же выбрать пришлось, и во время церемонии награждения, которая прошла в Минске в пресс-центре Дома прессы, Маргарита Левченко, начальник Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства, не скрывала эмоций:

- Когда мы говорим о непростой профессии летчика, в ней особое место занимают летчик-космонавт или летчик-испытатель. Среди врачей тоже есть особенно уважаемые специалисты, например, те, кто оперирует маленьких детей. А в профессии педагога особая категория - учителя начальных классов. Они идут работать с самыми маленькими, с теми, кого мама и папа только оторвали от себя. Да, непросто на уроках с имеющими уже свои взгляды на жизнь подростками, но еще сложнее с малышами, которые в самом начале школьного пути.

Перед жюри стоял сложный выбор: из Беларуси на конкурс прислали 153 заявки, а из России - 221

Какие эмоции у самих участников? Анна Ермакович приехала на церемонию награждения финалистов из Санкт-Петербурга, где она преподает в лицее N 369 Красносельского района. Девушка уверена: подобные встречи в первую очередь позволяют учителям открывать новые грани преподавания. А еще тронуло и столь пристальное внимание к творчеству и профессионализму учителей. Юлия Плеханова, учитель начальных классов средней школы N11 города Орши, признается, что на протяжении четырех лет у доски ей было непросто и, чего уж там, то и дело подумывала об уходе из школы, а на пятом году вдруг поняла, что сомнений больше нет - профессию в свое время выбрала правильно:

- Я очень благодарна организаторам, что из такого огромного количества заявок они выбрали именно наши работы. Увидели в них то творчество и труд, которые мы вложили. Учителя начальных классов - все очень оригинальные и креативные, других у нас просто нет, они уходят из этой профессии.

Особенное место среди финалистов у совместного проекта учителей из Беларуси и России. Александра Стрельцова из Владимира преподает во втором классе лингвистической гимназии N 23 им. А.Г. Столетова, а Илона Пинчук работает с первоклашками минской СШ N 182 им. Владимира Карвата. Коллеги "преодолели" расстояние между городами и провели самый настоящий телемост между двумя странами. Александра рассказывает:

- Я искала примеры различных уроков, но ничего не нравилось. Тогда и появилась идея телемоста. Познакомилась с таким же молодым учителем из Минска - с Илоной. Оказалось, что ее школа находится на улице Столетова, а наша названа в его честь. Согласитесь, удачное совпадение! В итоге карты сошлись: получился совместный проект "Как живешь, сосед?". Детям так понравилось, что они еще после уроков долго пели песни.