В Москве вручили телевизионную премию "Золотой луч"

Сегодня, 21 ноября, отмечается Всемирный день телевидения. А накануне в Москве состоялась церемония вручения юбилейной, 10-й, Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения "Золотой луч".

Традиционно организатором премии выступает Национальная ассоциация телевещателей (НАТ). На соискание Премии в этом году поступило более ста заявок от телеканалов, транслируемых на территории РФ на русском языке посредством спутниковых, кабельных операторов и в Сети, а также иностранных телеканалов, вещающих на русском языке за рубежом, и производителей и дистрибьюторов телевизионного контента для неэфирных каналов. Среди них: "Ред Медиа", "Цифровое Телевидение", ivi, "Медиа Альянс", МИЦ "Известия", ТК "Первый Тульский", ТК "Москва 24", "Смотрешка", Amedia TV, Sony Pictures Television, "Виасат Глобал", ТК "Первый ТВЧ", ТК ACB TV, "Первый канал. Всемирная сеть", СТС Kids, "Медиа Бродкастинг Груп", ТК "СТРИМ", ТРК "Ника", ТК "Катунь 24", ZEE TV Россия и другие из Москвы, Салехарда, Нижнего Новгорода, Барнаула, Санкт-Петербурга, Иркутска, Астрахани, Красноярска, Хабаровска, Черкесска, Тулы.

Конкурс проводился в 19 номинациях, среди которых три новых: "Научно-популярный канал", "Лучшая информационно-публицистическая телепрограмма для неэфирного ТВ", "Лучшая развлекательная телепрограмма для неэфирного ТВ".

Оценивало конкурсные работы жюри в составе 14 экспертов под председательством президента НАТ Эдуарда Сагалаева. В жюри вошли Алексей Уразов (НМГ), Гавриил Гордеев (ТНТ4), Дмитрий Борисов ("Первый канал. Всемирная сеть"), Кирилл Набутов (телеведущий, продюсер), Александр Костюк ("СТС Медиа"), Александр Косарим ("Ростелеком"), Вера Оболонкина ("Карусель"), Оксана Барковская ("Формат ТВ"), Сергей Кошляков ("Цифровое Телевидение"), Светлана Середа ("Юнитмедиа", Красноярск) и другие.

Телеканалы "Национальной Медиа группы" НМГ получили самое большое количество призов премии - стали лауреатами в семи номинациях. Приз в номинации "Кино" получил телеканал VIP Premiere, входящий в состав пакета каналов компании Viasat. Этот телеканал предлагает зрителям подборку новейших фильмов и премьерных зарубежных сериалов в HD-качестве. Обладая эксклюзивными контрактами, канал первым представил на телеэкране новые фильмы от крупнейших голливудских студий 20th Century Fox, UNIVERSAL, SONY и MGM: "Величайший шоумен", "Бегущий по лезвию 2049", "Kingsman: Золотое кольцо", "Малыш на драйве", "Форма воды", "Tomb Raider: Лара Крофт", "Красный воробей" и другие. Среди сериалов в репертуаре VIP Premiere: обладатель наград премии "Эмми" - сериал-антиутопия "Рассказ служанки", нашумевший европейский проект Тома Тыквера "Вавилон-Берлин", сериальный ремейк криминальной комедии "Достать коротышку", экранизация романа Стивена Кинга "Мистер Мерседес", масштабная историческая драма "Падение Ордена" и лидирующий в рейтинге телекритиков сериал "Двойник" с лауреатом премии "Оскар" Дж. К. Симмонсом в главной роли.

В номинации "Сериалы" лучшим был признан телеканал Sony Sci-Fi. Стоит пояснить, что Sony Pictures Television Networks - одна из лидирующих мировых телевизионных сетей, является подразделением компании Sony Pictures Entertainment. В портфолио SPT Networks входит более 150 развлекательных телеканалов, которые представлены в 178 странах и охватывают более 2 млрд зрителей по всему миру. В России и странах СНГ компания представлена тремя телеканалами: Sony Sci-Fi, Sony Channel (Sony Entertainment Television) и Sony Turbo. Лучшим женским телеканалом был признан Sony Channel. Круглосуточный телеканал "Известия" получил приз в номинации "Информация и публицистика". Санкт-Петербургский телеканал "78", входящий в состав МИЦ Известия, был признан лучшим региональным каналом. В номинации "Развлечения" лучшим был признан телеканал TLC, входящий в состав пакета каналов компании "Медиа Альянс". И этот же канал с передачей "Моя вторая жизнь", о которой писала "РГ" (она посвящена тому, как бороться с раком груди), победил в номинации "Лучшая информационно-публицистическая программа неэфирного ТВ".

Телеканалы, проекты и ведущие "Цифрового Телесемейства" Первого канала стали лауреатами в пяти номинациях. Детский познавательный телеканал "О!" стал победителем в номинации "Детский телеканал". "О!", кстати, входит в пятерку лучших измеряемых детских кабельных телеканалов страны. Телеканал "Музыка Первого" назван лучшим музыкальным телеканалом, в эфире которого клипы самых актуальных российских артистов, чьи хиты покоряют чарты и собирают миллионы просмотров в социальных сетях, программы о развлечениях, звездах в прямом эфире. "Музыка Первого" ежегодно проводит громкие концерты собственного производства, которые собирают многотысячную аудиторию, среди них "Выпускной" в Парке Горького, "Маевка Лайв", "День города", "SnowПати". Последний как раз вскоре состоится - традиционно перед новогодними праздниками. Программа "День перемен" телеканала "Бобер" названа лучшей развлекательной телепрограммой для неэфирного ТВ. Суперпремьерой 2018 года можно назвать шоу о создании новой жизни - нового уютного, красивого и функционального пространства своими руками всего за 24 часа. В номинации "Лучший ведущий" победил Артем Петров - ведущий программы "День перемен" на телеканале "Бобер", которая помогает героям проекта обрести новые жилищные условия в рекордно быстрые сроки. Помимо работы в кадре, Артем самостоятельно выполняет ремонтные работы. Лучшей ведущей названа Дарья Хубова - ведущая флагманского проекта телеканала "Время" - "Жизнь как в кино", рассказывающего о лучших фильмах советской эпохи, закулисье съемочного процесса и о том, что же зрители так и не увидели на своих экранах. Уже более 20 лет Дарья создает успешные программы на российском телевидении и является автором, режиссером и ведущей документальных проектов.

Телеканал "Живая Планета" назван "Лучшим познавательным телеканалом". Это первый российский телеканал, посвященный природе. Программы и фильмы "Живой Планеты" - это исследования дикой природы России, эксклюзивные проекты, аналогов которым нет на мировом телевизионном рынке, экспедиции, впечатляющие натурные съемки недоступных уголков планеты, редкие животные и невероятный мир крупным планом. Большую часть программ канал производит самостоятельно. Среди них: реалити о врачах "Ветеринары", увлекательная программа "Природоведение", первое в России развлекательное реалити-шоу об экологических лайфхаках с участием звезд шоу-бизнеса "Деревенские гастроли", телепутешествия по заповедникам России "Хабургаев в натуре", многосерийный цикл "Живые символы планеты", документальный проект о путешествиях фотографа-экстремала Ольги Мичи "Экстремальный фотограф", ток-шоу "Выбираем питомца". Также канал производит масштабные документальные фильмы "Разыскивается филин", "Амурский тигр. Путь к священной горе", "Лео80. История одного леопарда" и другие. В этом году зрители увидели премьеру реалити "Волонтеры", рассказывающего о людях, которые бросают свои дела и отправляются в далекие страны, чтобы ухаживать за животными в реабилитационных центрах. Участниками программы стали зрители "Живой Планеты". Телеканал СТC Kids получил премию "Золотой луч" в номинации "Стиль и дизайн телеканала". Напомним, что новый детский телеканал СТС Kids начал вещание 6 июля 2018 года. Оформление телеканала разработано командой Ütter design во главе с Кирой Ласкари.

В номинации "Мужской телеканал” победил "Точка отрыва". Лучший "Спортивный телеканал" - "Матч Премьер". Это его первая награда, так же как и у канала "Пятница! International". Он победил в номинации "Телеканалы: стиль жизни”. "Лучшая интерактивная платформа” - этот приз разделили два лауреата "Ростелеком” и "НТВ-Плюс”. Спецприз НАТ "За развитие телешопинга в России" получил "Shopping Live".

Спецприз Eutelsat "За лучшее технологическое решение" - "Триколор ТВ".

Спецприз ФГУП "Космическая связь” "За развитие спутникового телевидения в России" поехал на Север - его получил ОГТРК "Ямал-Регион" (Салехард).

Спецприз жюри "За успешный ребрендинг и создание нового имиджа телеканала" - ACB TV (Черкесск). Спецприз "Мастер решений” в номинации "Лучший региональный телеканал” - "Катунь 24" (Барнаул).