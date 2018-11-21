В Норвегии футбольного арбитра обвинили в растлении 300 подростков

Норвежские правоохранительные органы предъявили обвинения футбольному судье в совершении преступлений сексуального характера в отношении трехсот подростков, сообщает информационное агентство AFP.

"Это самое крупное преступление на сексуальной почве в Норвегии. Обвиняемый находил своих жертв на форумах в интернете", - цитирует агентство государственного прокурора.

По версии следствия, футбольный судья начал свою преступную деятельность в 2011 году. В основном целью его были мальчики в возрасте от 13 до 16 лет, проживающие в Норвегии и других странах.

Адвокат заявил, что обвиняемый признает факты преступлений, однако пока не определился относительно сотрудничества со следствием.