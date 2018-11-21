В ОАЭ суд приговорил британца к пожизненному заключению за шпионаж

Апелляционный суд Абу-Даби приговорил 31-летнего британского аспиранта Мэтью Хеджеса к пожизненному заключению за шпионаж, сообщает газета The Daily Mail.

Учащийся университета Дарэма был задержан в аэропорту Дубая 5 мая. Он признан виновным в сборе разведывательной информации в сфере безопасности в пользу Великобритании. Также суд постановил конфисковать все изъятые у британца электронные устройства, материалы и исследования. Согласно процедуре, осужденный может обжаловать приговор в Верховном федеральном суде ОАЭ в течение тридцати дней.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что он "глубоко потрясен" приговором, так как максимальное наказание за вменяемое Хеджесу преступление не должно превышать 25 лет заключения. Глава Форин-офис предупредил Объединенные Арабские Эмираты о возможных последствиях в связи с недружественными действиями. Со своей стороны, премьер Тереза Мэй обещала рассмотреть дело британского гражданина "на высшем уровне".