В ООН решительно осудили теракт в Афганистане

Один из пострадавших в результате теракта в Кабуле. Афганистан, 20 ноября 2018. Фото: AP Photo/Rahmat Gul

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, а также Совет Безопасности ООН выразили решительное осуждение в связи с терактом, произошедшим в Кабуле.

Гуттериш отметил, что умышленные нападения на мирных жителей являются очевидным нарушением международного гуманитарного права. "Необходимо принять все меры для того, чтобы виновные были привлечены к ответственности", - заявил он.

Генсек ООН также выразил соболезнования родным и близким погибших в Афганистане и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, пишет ТАСС.

В пресс-релизе Совбеза ООН подчеркивается, что "терроризм во всех его видах представляет одну из наиболее серьезных угроз для международной безопасности и сохранения мира".

Напомним, взрыв прогремел во вторник в центре Кабула, в здании, где собравшиеся отмечали религиозный праздник. В результате погибли более 50 человек, около 70 получили ранения. Уже известно, что теракт совершил смертник. Пока ответственность за атаку не взяла на себя ни одна из действующих на территории страны группировок.