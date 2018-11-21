В федеральной службе войск национальной гвардии подтвердили, что через тендер приобрели автомобили со световым и звуковым воздействием на правонарушителей. Вот только речь идет не о нарушителях правил проведения митингов, как додумали некоторые СМИ, а о боевиках и террористах.

Как разъяснил "Российской газете" официальный представитель Росгвардии генерал-майор Валерий Грибакин, приобретенные два автомобиля со спецоборудованием будут использоваться при проведении контртеррористических операций (КТО). По его словам, на сайте госзакупок такой заказ действительно был размещен, и с его условиями до сих пор может ознакомиться каждый. "Вопреки многочисленным слухам закупаемое оборудование не является оружием, а предназначено для постановки акустических и иных помех при проведении контртеррористических операций", - пояснил Грибакин.

В пресс-службе Росгвардии отметили, что некоторые СМИ ошибочно приписали ведомству закупку машин с лазерным и шумовым воздействием.

В среду ряд СМИ сообщили о том, что Росгвардия закупила лазерное оружие, способное оглушить и ослепить человека, и даже разогнать митинг. В частности, лазерный излучатель, которым оснащены автомобили, якобы будет способен создавать акустическое давление, превышающее показатели, которые способен выдержать человек.

Как оказалось речь идет о двух фургонах на базе "Газелей", оснащенных системами комплексного нелетального воздействия (СКНВ). Данные системы позволяют оказывать акустическое воздействие в радиусе 10 метров, а также оснащены приспособлениями для лазерного излучения.

СКНВ предназначены для того, чтобы обездвижить правонарушителя. Для этого используются мощные акустические сигналы (свыше 135 децибел в пиковой нагрузке), а также световой поток выше 20 тысяч люменов или лазерное излучение, прицельно действующее на сетчатку глаза. Одновременное использование всех параметров установки вызывает паралич центральной нервной системы на срок около 3 минут и более. При этом серьезных последствий для организма не наступает.