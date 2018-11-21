В Росрыболовстве предложили меры по защите рынка черной икры

Новости

Лукашенко на встрече с Лавровым обозначил главный вопрос в отношениях с РФ 13:10
Под Курском человек погиб в ДТП со "скорой" 13:09
Псковские археологи собрали из черепков старинный рукомойник 13:05
В Норильске задержали серийных грабителей аптек 13:00
По объему мировых продаж Lada опередила Mini 13:00
Пассажирский самолет назвали в честь известного адвоката Федора Плевако 12:59
Ноябрь 2018 года в Москве войдет в десятку самых "сухих" за 140 лет 12:58
Ученые впервые изнутри "увидели" работу машины "Энигмы" 12:57
Суд продлил арест экс-мэра Нижнего Новгорода 12:55
Обманутый жених Пэрис Хилтон потребовал вернуть ему кольцо за 2 млн 12:52
Постпредство РФ прокомментировало идею отменить право вето в СБ ООН 12:50
Рапота: Соглашение о признании виз подпишут до конца года 12:50
Собянин рассказал о реставрации московских храмов 12:40
В Орловской области на домах ветеранов установили памятные звезды 12:40
Раскрыты функции "умного" шасси в автомобилях Aurus 12:40
В России выросла доля мобильного интернета 12:34
Сатирик Владимир Зеленский лидирует в рейтинге на пост президента Украины 12:25
В Иркутской области на ходу загорелся локомотив 12:25
Троих жителей Башкирии будут судить за похищение двоих мужчин 12:25
Полиция опровергла срыв концерта рэпера Хаски в Ростове 12:23
В Совфеде назвали политизированным избрание нового главы Интерпола 12:15
Коалиция США нанесла удар с применением фосфора в Сирии 12:14
Лукашенко поддержал развитие сотрудничества с ЕИБ 12:10
Число пострадавших в тройном ДТП в Иваново выросло до девяти 12:08
Де Ниро опять расстался с женой 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
21.11.2018 12:10
Рубрика: Экономика

В Росрыболовстве предложили меры по защите рынка черной икры

Текст: Евгений Гайва
Росрыболовство предлагает ввести маркировку черной икры, сообщили "Российской газете" в ведомстве.
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Сейчас Росрыболовство разрабатывает пилотный проект маркировки совместно с Ростехом, Центром разработки перспективных технологий и Минпромторгом. "Мы отрабатываем пилотный проект по маркировке икры и прослеживаемости черной икры. Нашлись уже осетроводы, которые заинтересованы в том, чтобы эта система была введена", - ранее 20 ноября заявил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, выступая на форуме "Антиконтрафакт".

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшую красную икру

По словам представителя Росрыболовства, работа будет идти в течение года. "Потом уже будем делать нормативную базу и смотреть как внедрить эти наработки для того, чтобы навести порядок на рынке", - сказал Соколов.

Поскольку легальную черную икру в России могут производить только осетровые хозяйства, Василий Соколов призвал российских осетроводов объединяться в саморегулируемую организацию, чтобы навести порядок на рынке. Обеспокоенность у ведомства в частности, вызывает поступление на российский рынок дешевого контрафакта из Китая. В этой связи нужно предпринимать меры по защите рынка, отметили в Росрыболовстве.

Экономика Товары и цены Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минсельхоз Росрыболовство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостров
Лукашенко на встрече с Лавровым обозначил главный вопрос в отношениях с РФ
В Греции заинтересовались присоединением к "Турецкому потоку"
Арестованный киевскими властями сухогруз покинул Украину
Сбивший мужчину Boeing получил повреждения