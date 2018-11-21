В Росрыболовстве предложили меры по защите рынка черной икры

Росрыболовство предлагает ввести маркировку черной икры, сообщили "Российской газете" в ведомстве.

Сейчас Росрыболовство разрабатывает пилотный проект маркировки совместно с Ростехом, Центром разработки перспективных технологий и Минпромторгом. "Мы отрабатываем пилотный проект по маркировке икры и прослеживаемости черной икры. Нашлись уже осетроводы, которые заинтересованы в том, чтобы эта система была введена", - ранее 20 ноября заявил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, выступая на форуме "Антиконтрафакт".

По словам представителя Росрыболовства, работа будет идти в течение года. "Потом уже будем делать нормативную базу и смотреть как внедрить эти наработки для того, чтобы навести порядок на рынке", - сказал Соколов.

Поскольку легальную черную икру в России могут производить только осетровые хозяйства, Василий Соколов призвал российских осетроводов объединяться в саморегулируемую организацию, чтобы навести порядок на рынке. Обеспокоенность у ведомства в частности, вызывает поступление на российский рынок дешевого контрафакта из Китая. В этой связи нужно предпринимать меры по защите рынка, отметили в Росрыболовстве.