Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, вводящий специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для лиц в возрасте с 18 до 21 года. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе депутата. Речь идет о гражданах, не служивших в армии и для которых охота не является традиционным занятием.

- Сегодня с 18 лет молодые люди могут приобретать несколько видов оружия. Но лишь огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие - охотничье оружие и оружие для самообороны - обладает повышенной убойной силой, но при этом не требует для приобретения никаких дополнительных оснований кроме охотничьего билета, - пояснила "РГ" Ирина Яровая. - При этом получение охотничьего билета представляет собой формальную процедуру: две фотографии и копия паспорта. Охотничий билет является главным правоустанавливающим документом в получении лицензии на приобретение такого оружия.

Отсутствие элементарных требований к порядку выдачи охотничьего билета и лицензии не исключает того, что оружие может приобретаться лицами с 18 лет для целей, никак не связанных с охотой или самообороной, отмечает вице-спикер Госдумы.

Законопроект вводит три дополнительных требования для получения документов, позволяющих приобрести огнестрельное гладкоствольное оружие для такой возрастной категории. Желающие должны будут представить справку и характеристику с места работы или учебы, а также справку о доходах и копию налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода. Эта мера, по словам Яровой, направлена на выявление финансовых источников на покупку оружия.

Кроме того, молодым людям предстоит пройти собеседование с сотрудниками Росгвардии. Напомним, именно росгвардейцам поручен контроль за оборотом оружия в стране.

"Личное собеседование наряду с дополнительными документами позволит дать объективную и развернутую оценку представленной информации, при необходимости провести дополнительные проверочные мероприятия, что в комплексе обеспечит качественно новый уровень в упреждении и профилактике преступлений лицами в возрасте 18-21 года с использованием оружия", - считает Ирина Яровая.