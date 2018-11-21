В США арестован мужчина с арсеналом огнестрельного оружия

В городе Спрингфилд (штат Кентукки) сотрудникам местной полиции удалось предотвратить массовую стрельбу. Они задержали 37-летнего Мэттью Смита, при котором был обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия.

Об этом сообщил шеф городской полиции Джим Смит, пишет ТАСС. Инцидент произошел в понедельник около промышленного предприятия LB Manufacturing, сотрудники которого сообщили в полицию о подозрительном мужчине, сидящем в автофургоне с пистолетом в руках. На место оперативно прибыл патруль.

Увидев, что к нему приближаются блюстители порядка, злоумышленник направил на них пистолет. Однако полицейские сумели обезоружить мужчину. В автомобиле задержанного были обнаружены еще два пистолета, а также полуавтоматическая винтовка AR-15 и карабин. Все оружие было заряжено и готово к бою. Мужчина задержан и помещен в следственный изолятор. Ему предъявлены обвинения по четырем пунктам.

Последняя массовая стрельба в США произошла 27 октября: 46-летний Роберт Боуэрс открыл огонь в синагоге Питтсбурга. 11 человек погибли, еще шестеро, включая четырех полицейских, получили ранения.