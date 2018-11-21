Старую русскую традицию - привлечь к работе с ранеными и больными военнослужащими сестер милосердия - хотят возродить в Главном военно-политическом управлении Вооруженных сил России.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в главке, пока речь не идет о введении таких людей в штат армии и флота. Для начала их привлекут к работе с военными, что называется, на добровольной основе. Тем более что в некоторых гарнизонах подобная практика уже существует.

К примеру, супруга помощника начальника военного госпиталя в Ростове-на-Дону сумела объединить неравнодушных горожан общей заботой о больных солдатах и офицерах. Добровольные помощники врачей и просто отзывчивые на чужую беду люди навещают служивых, своей добротой и вниманием помогают им быстрее справиться с недугом и вернуться в строй. Словом, делают очень благое дело.

Общины сестер милосердия ставили перед собой цель - обучить и подготовить медицинский женский персонал для работы в условиях войны

Сейчас по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу в подмосковном парке "Патриот" на народные пожертвования строят главный храм Вооруженных сил.

Этот комплекс планируют открыть в 2020-м - к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В торжественной церемонии освещения его закладного камня участвовали президент РФ Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В минобороны подчеркивают, что этот храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества. Важно отметить, что храм, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, создается впервые.

По словам Анатолия Карасева из военно-политического главка, величественный храм будет совмещать религиозные, учебно-методические, образовательные и культурные функции.

А еще он может стать местом подготовки сестер милосердия, которые затем станут работать с военными.

Напомним, что самая первая - Свято-Троицкая община сестер милосердия появилась в России в 1844 году. Инициаторами ее создания стали княжна Александра Николаевна и принцесса Терезия Ольденбургская. Во время Крымской войны под патронажем великой княгини Елены Павловны действовала Крестовоздвиженская община сестер милосердия, состоящая в основном из женщин благородных кровей. Они проходили специализированную подготовку для работы в рядах действующей армии. Непосредственное руководство этой общиной легло на знаменитого врача Николая Ивановича Пирогова.

С появлением Российского общества Красного Креста большинство сестер милосердия перешли в его ведение. Светские общины ставили перед собой цель - обучить и подготовить медицинский сестринский персонал для работы в условиях войны.

После Октябрьской революции институт сестер милосердия был официально упразднен, так как в глазах большевиков он был тесно связан с религией и царской фамилией.

Еще несколько слов о храме, в котором планируют обучать "военных" сестер милосердия. На этой неделе в Венеции его презентовали на выставке "Современная русская церковная архитектура". Она посвящена современному русскому храмовому зодчеству и отражает его развитие за последние 30 лет.

Значительная часть экспозиции отведена будущему собору Воскресения Христова. Его макет, представленный на выставке, создан с применением современных информационных технологий, ЗD-моделирования, проекционных стендов, интерактивной книги, сенсорных экранов и устройств виртуальной реальности. Высота храма будет достигать 95 метров, включая крест. Общая площадь здания - 10 950 кв м. Храм рассчитан на единовременное пребывание в нем до шести тысяч человек.

На территории храма разместится выставочная экспозиция, посвященная истории России и ее Вооруженных сил.