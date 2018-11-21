В вузах будущих специалистов надо не только учить, но и воспитывать

Какие профессии будут востребованы в ближайшие годы? Вытеснит ли дистанционка живые лекции и семинары? На вопросы "РГ" отвечает ректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Михаил Эскиндаров.

Михаил Абдурахманович, общество постепенно начинает жить в электронном формате. Не выходя из дома можно учиться, работать, делать покупки. А какие экономисты будут нужны для цифровой экономики?

Михаил Эскиндаров: Мировой образовательный рынок очень важен, мы не можем в нем не участвовать. Фото: Сергей Куксин

Михаил Эскиндаров: Цифровизация активно входит во все области нашей жизни: в госуправление, в финансовую сферу и реальный сектор экономики. Будущим экономистам важно знать и уметь использовать новые финансовые технологии, пользоваться преимуществами цифровизации. Сегодня банки меняются, внедряя новые технологии, и чтобы заключить договор с банком, человеку уже не обязательно приходить в отделение - оформлять кредит или провести банковскую операцию можно дистанционно. Колоссальные достижения в области цифровизации наблюдаются в налоговой сфере, корпоративных финансах. Заполнить налоговую декларацию, узнать о задолженности, подать информацию об объекте налогообложения - все это и многое другое сейчас можно сделать дистанционно. Для подготовки студентов-экономистов в новых условиях мы активно привлекаем практикующих специалистов; подписали соглашения с рядом технических вузов о совместных программах по подготовке квалифицированных кадров, отвечающих требованиям сегодняшнего дня.

Означает ли это, что и финансистов, и экономистов, и налоговиков в ближайшие годы надо будет все меньше, так как их заменяет компьютер?

Михаил Эскиндаров: И да, и нет. Несколько лет назад мы с вами говорили о том, что в России слишком много вузов и филиалов - около трех тысяч. Благодаря той большой работе, которую проводят Рособрнадзор, местные органы власти, их число резко сократилось. Одновременно сокращено количество бюджетных мест на экономические, юридические и управленческие специальности. Фактически во всех непрофильных вузах сегодня нет бюджетных мест на указанные направления подготовки. А ведь там большая специфика. Кто будет готовить инженеров-экономистов и экономистов по аграрному бизнесу или транспорту?

Если кто-то думает, что в условиях рынка не нужны такие специалисты по отраслям, то он заблуждается. Беспокоит ситуация и в некоторых регионах. Например, в Омской области в этом году на бюджет приняли всего 50 человек, а потребность - около 2 тысяч ежегодно. К сожалению, в России пока нет такой мобильности рабочей силы, как в ЕС или США, и не поедут выпускники экономических факультетов московских вузов в Омск или в другие регионы. Почему произошло такое резкое сокращение приема на экономические, юридические, управленческие специальности на бюджет? Из-за того, что больше всего якобы на рынке труда безработных экономистов и юристов. Это не так! Как раз переизбыток безграмотных людей с дипломами экономистов и юристов - в свое время псевдовузы и псевдофилиалы выпускали неучей тысячами. Не надо путать диплом и знания. Как бы не получилось, что через несколько лет страна начнет испытывать нехватку квалифицированных экономистов, менеджеров и юристов.

Дистанционное образование должно быть элементом основного, а не заменять его полностью

В сегодняшних условиях может ли вуз, экономический или технический, целиком уйти в цифру?

Михаил Эскиндаров: Перейти полностью на дистанционное обучение - плохая идея. Если в каком-то вузе студенты не ходят на занятия, их подготовка не отвечает требованиям, надо не переводить их на дистанционку, а закрывать вуз или менять его руководителей. В нашей стране вузы выполняют не только профессиональную, но и социальную, и воспитательную функции. И она не менее важна. Четыре года назад наш университет перевел некоторые дисциплины на дистанционную форму, в ближайшее время будет принята концепция дальнейшего развития новых форм онлайн-образования. К лекциям, выложенным на образовательном портале вуза, добавятся десятки новых, готовимся выкладывать лекции ведущих преподавателей на открытых площадках. Вот у меня в руках мобильный телефон, могу показать, как сейчас идут занятия в аудиториях университета. Видите, 221-я аудитория? Идет семинарское занятие. Поставленное в аудиториях оборудование позволяет записать любой учебный процесс и впоследствии использовать его для самоподготовки. Если студент по каким-то причинам не посетил учебные занятия или ему нужно прослушать его еще раз - пожалуйста. Дистанционное образование должно быть элементом основного, а не заменять его. Необходимо искать разумное сочетание.

Вузы сегодня должны не только учить, но переучивать тех, кому 30, 40 и даже 50 лет. Что вы предлагаете "возрастным" студентам?

Михаил Эскиндаров: У нас большая сеть институтов и школ дополнительного образования как в основном кампусе в Москве, так и в 27 филиалах по всей стране, от Петербурга до Благовещенска. Они предоставляют возможность получить как дополнительное профессиональное образование, так и пройти повышение квалификации по более чем 200 программам.

Куда пойти переучиваться, если я через пять лет хочу иметь стабильную и востребованную работу?

Михаил Эскиндаров: Бухгалтеры еще очень много лет будут востребованы, участники финансового рынка тоже. У нас есть программы, рассчитанные и на два месяца, и на два года. Для поступления достаточно пройти собеседование.

В отличие от многих стран, у нас есть стандарты, определяющие требования к качеству образования

Ректоры недовольны тем, как проходит государственная аккредитация, которая дает вузу право выдавать диплом гособразца: надо собрать чуть ли не 120 тысяч страниц документов, потратить уйму сил...

Михаил Эскиндаров: Россия отличается от многих стран тем, что у нас есть государственные стандарты, которые определяют требования государства и общества к содержанию и качеству образования. Данные стандарты позволяют сохранять единое образовательное пространство в стране. Раз есть госстандарты, значит, должен быть государственный орган, контролирующий степень реализации требований стандартов и дающий аккредитацию на продолжение образовательной деятельности и выдачу государственных дипломов. Для проведения аккредитационных мероприятий Рособрнадзор должен привлечь к работе представителей ведущих вузов, объединений работодателей и, возможно, зарубежных специалистов. Что касается 120 тысяч страниц отчетов - это все же преувеличение. Но и в этом случае есть выход: представлять информацию в электронной форме, с чем согласен и Рособрнадзор.

В российских вузах через 6-7 лет должно быть 750 тысяч иностранных студентов. Поедут иностранцы учиться к нам экономике и финансам?

Михаил Эскиндаров: Создан консорциум из 39 вузов, которые будут опорными в решении этой задачи. Увы, пока они к ней не готовы. Проблема - в отсутствии общежитий. В этом году в Финансовый университет приехали 550 иностранных студентов, мы обязаны предоставить им жилье и тем самым вынуждены были отказать предоставить место в общежитии большинству российских иногородних абитуриентов. Надо в срочном порядке решать вопрос строительства межвузовских студенческих городков. Необходимо понять, что мировой образовательный рынок - сотни миллиардов долларов и нам нельзя в нем не участвовать. Не говоря уже о многих других моментах этой работы.