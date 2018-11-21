У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Видео: Неосторожное движение погрузчика обрушило целый склад товара

21.11.2018,  
07:47
Текст:  Вадим Давыденко
Сотни метров упавших стеллажей и тонны рушащегося с высоты товара, многомиллионные убытки и погребенный под завалами из палет сам виновник ЧП. И это все из-за одного неосторожного движения автопогрузчика.

Трудно назвать это невезением или неудачным стечением обстоятельств. Это, как говорилось в старинной телерекламе, просто "не день Бэкхема".

Видео: Китайский Хатико месяцами ждет погибшую в ДТП хозяйку

В комментариях под видео не на шутку разошлись эксперты, спорившие до хрипоты о причинах столь масштабного обрушения: перегруз стеллажей или брак самих металлических конструкций?

В итоге все сошлись во мнении, что водителю погрузчика стоит после этого побыстрее бежать с планеты Земля, если, конечно, он выжил в этом катаклизме. Беги, погрузчик, беги.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
видео
Фото: Depositphotos.com
Instagram и Facebook "обрушились" в России и других странах 20.11.2018
Хитовое видео про кукурузу вызвало бурю в Сети 20.11.2018
YouTube тайно открыл доступ к долгожданному контенту 19.11.2018
ЧП
Фото: Depositphotos.com
Обновление Windows 10 вызвало негодование пользователей 20.11.2018
В Китае смартфон взорвался в руках пассажирки автобуса 14.10.2014