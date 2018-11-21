Видео: Неосторожное движение погрузчика обрушило целый склад товара

Сотни метров упавших стеллажей и тонны рушащегося с высоты товара, многомиллионные убытки и погребенный под завалами из палет сам виновник ЧП. И это все из-за одного неосторожного движения автопогрузчика.

Трудно назвать это невезением или неудачным стечением обстоятельств. Это, как говорилось в старинной телерекламе, просто "не день Бэкхема".

В комментариях под видео не на шутку разошлись эксперты, спорившие до хрипоты о причинах столь масштабного обрушения: перегруз стеллажей или брак самих металлических конструкций?

В итоге все сошлись во мнении, что водителю погрузчика стоит после этого побыстрее бежать с планеты Земля, если, конечно, он выжил в этом катаклизме. Беги, погрузчик, беги.