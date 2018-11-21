Власти Косово ввели 100-процентную пошлину на товары из Сербии

Премьер-министр самопровозглашенного Косово Рамуш Харадинай объявил о введении таможенных пошлин на все товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Пошлина составит 100%, передает ТАСС.

"Правительство страны, министерство торговли и промышленности и все соответствующие учреждения в целях предотвращения импорта и потенциального доступа запрещают поставку на рынок всех продуктов, которые не маркированы официальным и конституционным лейблом республики Косово, - уточнил Харадинай. - Решение вступает в силу немедленно".

В Белграде выразили возмущение по этому поводу, назвав это "объявлением торговой войны".

А глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала Приштину немедленно отказаться от пошлины.