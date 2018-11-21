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21.11.2018 06:35
Рубрика: В мире

Власти мексиканского штата попросили задержать потоки мигрантов

Власти мексиканского штата Нижняя Калифорния, который расположен на границе с США, обратились к федеральному центру с просьбой задержать или перенаправить караваны мигрантов из стран Центральной Америки.

Фото: AP Photo/Ramon Espinosa
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Критическая ситуация потребовала от губернатора штата обратиться к правительству Мексики с просьбой о выделении дополнительных ресурсов, пишет РИА Новости, ссылаясь на портал Aristegui Noticias.

По данным властей Нижней Калифорнии, только еда для мигрантов обходится штату ежемесячно в 16 миллионов песо (около 780 тысяч долларов).

По данным МВД Мексики, сейчас в этом штате, в районе городов Тихуана и Мехикали находятся 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Для обеспечения нужд такого количества людей уже выделены более 20 тонн гуманитарной помощи, включая еду, одеяла, матрасы и предметы личной гигиены. Также установлены системы очистки воды.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика РГ-Фото
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