ВМС Ирана: Новая подлодка "Фатех" станет неожиданностью для врагов

На вооружение в ВМС Ирана в ближайшее время поступит современная подводная лодка "Фатех" ("Победитель"), которая благодаря своим техническим характеристикам станет "неожиданностью для врагов" республики. Об этом заявил командующий иранскими ВМС контр-адмирал Амир Хосейн Ханзади.

"Субмарина "Фатех" является первой подводной лодкой среднего класса местного производства, над созданием которой работало министерство обороны Ирана. Безусловно, она станет неожиданностью для наших врагов", - заявил Ханзади в эфире иранского телевидения.

При этом он отметил, что наряду с субмариной в состав ВМС страны вскоре войдет новейший эсминец "Саханд", также разработанный иранскими специалистами.

По данным минобороны Ирана, подводная лодка "Фатех" водоизмещением около 600 тонн способна погружаться на глубину 200-250 метров и находиться в походе до пяти недель. Субмарина несет четыре 533-миллиметровые торпеды, а также восемь морских мин иранского производства.