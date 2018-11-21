Про мошенников, которые обманом получают кредиты в банках на чужое имя, после чего должниками оказываются невиновные граждане, представители полицейских и следственных органов рассказывают с экранов телевизоров и со страниц газет очень часто. На сегодняшний день мошенничество с банковскими кредитами, которые берутся на имя ничего не подозревающего человека, - один из распространенных вариантов обмана.

Жертвы мошенников с банковскими кредитами могут остаться не только без наличности, но и без жилья. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Одни мошенники получают кредиты по украденным документам. Другие, пользуясь связями в банках, берут деньги по копиям чужих паспортов. А получить такую копию сегодня очень легко. Ведь у нас снимают копии паспорта везде, начиная с поликлиники по месту жительства и салонов связи, заканчивая школами и всевозможными конторами ЖКХ. Таких преступников не часто, но все-таки ловят и выносят им приговор. А как поступать тем, кто оказался их жертвой с долгом в банке, которого они не делали?

Об этом рассказал Верховный суд РФ, когда пересматривал результаты судебного спора гражданина и некого банка, который захотел получить выданный мошенникам кредит с невиновного человека. Учитывая, что жертв подобных мошенников немало, эти разъяснения могут оказаться крайне полезными.

Все началось с иска к некому банку, который принес в суд гражданин. Житель Воронежской области попросил признать кредитный договор с этим банком незаключенным. В суде бедолага рассказал, что Лискинский районный суд Воронежской области вынес заочное решение, по которому взыскал с него нереальную сумму долга - вместе с судебными издержками почти 17 миллионов рублей. Заключен кредитный договор, судя по документам, был в 2014 году.

Суду истец объяснил, что он никогда такой договор не заключал, в городе Самаре, в котором якобы подписывался договор, он никогда не был, а зарплата его составляет 15 тысяч рублей и не идет ни в какое сравнение с той, что указана в договоре.

Тот же Лискинский районный суд, выслушав доводы человека, с ним согласился и признал договор незаключенным. А банк с таким решением не согласился и обжаловал вердикт райсуда в судебную коллегию по гражданским делам Воронежского областного суда. Апелляция решение районного суда отменила и приняла новое решение - в иске гражданину отказать и признать правоту требований банка.

Пришлось истцу обращаться в Верховный суд РФ и пожаловаться на решение областного суда.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ изучила это дело и заявила, что жалоба гражданина "подлежит удовлетворению", а в решении апелляции есть нарушения закона.

Вот как пересматривал это дело Верховный суд.

Он увидел, что районный суд, удовлетворяя иск гражданина, сослался на заключение эксперта из "Воронежского регионального центра судебной экспертизы Минюста России". Эксперт написал, что подписи от имени истца на копии кредитного договора выполнил не он.

Областной суд на это ответил: копия вообще не является доказательством, так как "не соответствует требованиям статьи 71 Гражданского процессуального кодекса РФ". И вообще, по мнению областных судей, в деле нет доказательств того, что копия договора, которую принес в суд истец, "соответствуют оригиналу". Да и экспертное заключение не соответствует требованиям Закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ", потому как "проведение исследования по копии кредитного договора не допускается".

А еще Верховный суд увидел, что апелляция приобщила к делу новые доказательства, которые предоставило следствие уже после того, как районный суд встал на сторону истца. Это были заверенные копии кредитного договора и копия расходного кассового ордера, которые, по мнению областного суда, доказывали, что истец деньги у банка брал.

Верховный суд заметил, что его областные коллеги, вынося свое решение, не учли важные моменты.

По закону апелляция, во-первых, оценивает доказательства, которые есть в деле. И во-вторых, дополнительные доказательства. Но эти дополнительные доказательства принимаются апелляцией тогда, когда человек, участвующий в деле, объяснил, по каким причинам он не смог их принести в суд первой инстанции. Это должны быть веские причины, не зависящие от человека, а апелляция обязана признать эти причины уважительными.

О том, что в деле появились новые доказательства, областной суд обязан был вынести определение.

У нас снимают копии паспорта везде, начиная с поликлиники и салонов связи. К кому они могут попасть?..

Уточнения по этому поводу сделал Пленум Верховного суда (№ 13 от 19 июня 2012 года). Пленум сказал, что судья-докладчик излагает содержание новых доказательств и ставит на обсуждение вопрос, принимать ли новые доказательства. Причем делается это с учетом мнения тех, кто участвует в деле. Доказывать, почему в районный суд не принесли новые доказательства, должен тот, кто их принес. А апелляция обязана решить, по уважительным причинам новые доказательства не предоставили районному суду или нет.

В материалах нашего дела Верховный суд увидел, что ответчик не сослался на новые доказательства, а областной суд в нарушение закона и без указания мотивов принял новые доказательства. Новыми доказательствами оказались копия кассового ордера о получении миллионов, копия свидетельства о собственности на квартиру и машину, которые якобы есть у истца. Была в деле и копия справки с места работы нашего героя - некой фирмы. Верховный суд подчеркнул - в нарушение закона (статьи 35 и 57 ГПК РФ) истцу "не обеспечили право ознакомления с новыми доказательствами и представления на них возражений".

Из дела видно, что новые доказательства поступили в областной суд из полиции Самарской области. Их воронежский областной суд не исследовал, не дал оценки, допустимые ли это доказательства. Апелляция просто ограничилась перечислением появившихся документов. А наш герой в суде утверждал, что никогда не работал в той странной фирме, которая названа в документе, и у него не было таких доходов, которые указаны в справке, и ни этой квартиры, ни машины у него также нет и не было, кредит не просил и денег не получал.

Верховный суд напомнил: по закону (статья 71 ГПК) подлинные документы представляются тогда, когда дело нельзя разрешить без подлинников или когда копии различаются. Наш истец предоставил суду копии, соответствие которых оригиналу никто не оспаривал. Назвав заключение эксперта "ненадлежащим доказательством", областной суд не сказал, какие положения закона нарушены экспертом. Местный суд, по мнению Верховного суда, не учел, что закон не запрещает делать почерковедческую экспертизу по копиям и в законе нет запрета, чтобы суд использовал такую экспертизу. А еще высокий суд добавил: вопрос о пригодности образцов для исследования экспертами, как и вопрос о методике проведения экспертизы, - это компетенция того, кто экспертизу проводит.

По мнению Верховного суда, его воронежские коллеги должны были сами запросить у полиции Самарской области подлинный кредитный договор, чтобы не было сомнений. Но этими процессуальными полномочиями областной суд не воспользовался. По мнению Верховного суда, это говорит "об уклонении суда от обязанности по полному и всестороннему установлению обстоятельств дела".

Иск придется областному суду пересматривать.