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21.11.2018 18:16
Рубрика: Экономика

ВТО учредила третейскую группу по торговому спору России и США

Текст: Александр Проценко

Министерство экономического развития РФ сообщило, что Всемирная торговая организация 21 ноября учредила третейскую группу по спору России против США из-за пошлин на сталь и алюминий.

Фото: depositphotos.com
Минэкономразвития оценило ответный иск от Соединенных Штатов в ВТО

Как известно, в марте 2018 года США ввели дополнительные пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Они применяются ко всем странам, с которыми США ведет такую торговлю, за исключением Австралии и Аргентины. Бразилия и Южная Корея были освобождены лишь от пошлин на сталь. Минэкономразвития РФ оценивало российский ущерб от американских пошлин на алюминий и сталь в $600 млн
В ответ Россия ввела дополнительные пошлины в 25-40% на товары из США. Под них подпали некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокно.

Препятствия по экспорту металлов в США приносят России ощутимые потери. По оценкам рейтингового агентства Fitch, темпы роста российской экономики в целом могут упасть на 0,6% в 2019 году и на 0,7% в 2020 году. Но российские эксперты называют одним из самых самых серьезных последствий для отечественной экономики - удар по экспорту алюминия.

Россия переносит спор с США по пошлинам на сталь в суд ВТО

Общее падение российского экспорта алюминия в 2018 году прогнозируется в 5-10%. Но, по оценкам экспертов, это произойдет под влиянием не столько новых пошлин, сколько из-за санкций, введенных против "Русала". И если оспаривать санкции бесполезно, ибо они касаются двусторонних экономических отношений, то в отношении размера пошлин можно поспорить в рамках правил ВТО.

Помимо России американские пошлины обжалуют Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция. В большинстве из них учреждение третейских групп состоялось также 21 ноября 2018 года и, по данным МЭР, "эти споры выходят на стадию рассмотрения третейскими группами практически синхронно".

Экономика ВЭД Международные организации ВТО Россия и США
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