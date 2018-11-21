ВТО учредила третейскую группу по торговому спору России и США

Министерство экономического развития РФ сообщило, что Всемирная торговая организация 21 ноября учредила третейскую группу по спору России против США из-за пошлин на сталь и алюминий.

Как известно, в марте 2018 года США ввели дополнительные пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Они применяются ко всем странам, с которыми США ведет такую торговлю, за исключением Австралии и Аргентины. Бразилия и Южная Корея были освобождены лишь от пошлин на сталь. Минэкономразвития РФ оценивало российский ущерб от американских пошлин на алюминий и сталь в $600 млн

В ответ Россия ввела дополнительные пошлины в 25-40% на товары из США. Под них подпали некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокно.

Препятствия по экспорту металлов в США приносят России ощутимые потери. По оценкам рейтингового агентства Fitch, темпы роста российской экономики в целом могут упасть на 0,6% в 2019 году и на 0,7% в 2020 году. Но российские эксперты называют одним из самых самых серьезных последствий для отечественной экономики - удар по экспорту алюминия.

Общее падение российского экспорта алюминия в 2018 году прогнозируется в 5-10%. Но, по оценкам экспертов, это произойдет под влиянием не столько новых пошлин, сколько из-за санкций, введенных против "Русала". И если оспаривать санкции бесполезно, ибо они касаются двусторонних экономических отношений, то в отношении размера пошлин можно поспорить в рамках правил ВТО.

Помимо России американские пошлины обжалуют Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция. В большинстве из них учреждение третейских групп состоялось также 21 ноября 2018 года и, по данным МЭР, "эти споры выходят на стадию рассмотрения третейскими группами практически синхронно".