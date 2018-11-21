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21.11.2018 20:03

В институт за карьерой

Высшая школа станет колыбелью новых технологий
Текст: Евгения Мамонова
Российская газета - Спецвыпуск №7725 (262)
Согласно приоритетной программе Министерства науки и высшего образования РФ "Вузы как центры пространства создания инноваций" миссия высших учебных заведений - стать мощными точками роста в каждом российском регионе.

На базе вузов должны реализовываться проектно-ориентированные образовательные программы инженерного, медицинского, социально-экономического, педагогического профилей и отдельные программы естественно-научного и гуманитарного направления, предполагающие командное выполнение проектов полного жизненного цикла. Функционировать инжиниринговые центры, обеспечивающие продвижение инновационных и научных разработок будут в рамках программы импортозамещения.

Какое из инновационных направлений будет реализовано в том или ином вузе, зависит от целого ряда факторов - это и уже наработанная научная база самого вуза, его влияние на экономику региона, и ряд других условий. Главное - к 2025 году в нашей стране должно быть не меньше ста таких университетских центров в различных регионах. Уже сейчас их насчитывается больше 50.

Необходимое условие для инновационного роста - это качественные научные кадры и передовые разработки. И в этом вопросе мы не стали изобретать велосипед, пошли по проверенному пути. Во всем мире именно университеты являются колыбелью, в которой рождаются ведущие разработки и технологии, впоследствии становясь мировыми трендами.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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"Вузы как центры пространства создания инноваций" - далеко не первая госпрограмма, направленная на развитие инновационного потенциала российских высших учебных заведений. Начиная с 2006 года реализуется целый пакет программ - и национальных университетов, и опорных университетов, и программа "5-100", и программа "Мегагранты". А с 2019 года заработает Национальная сервисная платформа для молодых ученых, инженеров и технологических предпринимателей, также направленная на развитие инновационного потенциала. Все эти программы уже дают свои плоды.

Так, в МГУ работает Центр квантовых технологий, в МФТИ - Центр "Искусственный интеллект", а в Институте проблем химической физики Российской академии наук - Центр компетенций по технологиям новых и мобильных источников энергии.

"Недавно в СПбПУ появился Институт передовых производственных технологий, - рассказывает старший консультант по инновациям, IT, телекоммуникациям консалтинговой компании Odgers Berndtson Ксения Попова. - Сегодня он готовит передовых системных инженеров, так называемый инженерный спецназ, который понимает, что востребовано сейчас и будет востребовано в ближайшей перспективе на рынке. Будущие инженеры еще во время учебы занимаются исследованиями по реальным заказам промышленности".

Работа по приоритетам научно-технологического развития - новый вызов для передовых вузов

Инновации, которые создаются не просто в качестве абстрактных разработок, а в качестве реально применимых технологий в производстве сегодняшнего дня - это второй и очень важный шаг, который сейчас делают все ведущие вузы страны. Именно практическая применимость, умение сделать инновации "под заказ" и работать с производством и бизнесом - это как раз и есть тот путь, который прямиком ведет к технологическому лидерству.

Сейчас в Москве создается инновационно-производственный кластер, который как раз и должен стать уникальной для России платформой взаимодействия университетов, стартапов и бизнеса.

100 университетских центров инновационного развития должно появиться в нашей стране к 2025 году

"Суть инновационно-производственного кластера в объединении различных структур (IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, университеты и научно-исследовательские институты), которые будут решать одну общую задачу, - поясняет Ксения Попова. - Подобный консорциум позволит науке эффективнее выявлять востребованные рынком технологии и в дальнейшем их монетизировать. В этом первом межотраслевом кластере именно за счет такой кооперации станет возможным совершить рывок в создании новых продуктов".

Умение делать инновации "под заказ" - путь, ведущий к технологическому лидерству

По мнению экспертов, вторым шагом на пути внедрения разработок должна стать модель, при которой вузы сами могут стать заказчиками разработок: молодые ученые создают стартапы и становятся предпринимателями. Подобная схема с успехом действует на Западе.

Фото: depositphotos.com
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У нас первые шаги в этом вопросе уже делаются. В некоторых вузах, например, в МГУ запущены специальные курсы и программы, в рамках которых лекции читают реальные успешные предприниматели, которые уже проделали путь от ученого до стартапера-предпринимателя, выведя свои разработки на рынок.

"Главный шаг, который уже сделан, - это выстраивание взаимоотношений между наукой и бизнесом, понимание пользы этой синергии,  - уверена Ксения Попова. - А дальше уже дело техники".

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