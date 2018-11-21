За пять лет до пенсии можно будет воспользоваться новыми льготами

Мы продолжаем нашу рубрику "Пенсионный банк вопросов". На обращения наших читателей отвечают специалисты Министерства труда и социальной защиты, Пенсионного фонда РФ.

Как будет определяться "предпенсионный" возраст

Поясните, пожалуйста, как будет определяться "предпенсионный" возраст, когда начнут действовать разные льготы, обещанные "предпенсионерам". Хотелось бы для ясности получить конкретные примеры. Ведь в первые годы пенсионный возраст будет ежегодно увеличиваться, и тут может возникнуть путаница.

Морозова Е.Л., Калуга

Право на льготы по диспансеризации (два свободных от работы оплачиваемых дня ежегодно) и повышенному размеру пособия по безработице граждане смогут получить за пять лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Например, в 2024 году, когда пенсионный возраст вырастет на три года и составит 58 лет для женщин и 63 года для мужчин, правом на предпенсионные льготы смогут воспользоваться женщины, которым исполнилось 53 года и мужчины, достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении пенсии учитываются одновременно достижение определенного возраста и выработка спецстажа. Это прежде всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам № 1, № 2 и др., дающим право досрочного выхода на пенсию. Предпенсионный возраст и соответственно право на льготы у этих граждан будут возникать за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии. Например, водители общественного городского транспорта при наличии необходимого спецстажа (15 лет для женщин и 20 лет для мужчин) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) и 55 лет (мужчины). Это значит, что предпенсионный возраст для женщин-водителей наступит начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей - с 50 лет.

Несмотря на то что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не меняется, предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены. Например, многодетные мамы с пятью детьми, как и сейчас, смогут оформить пенсию в 50 лет. А "предпенсионные" льготы смогут получить начиная с 45 лет, за пять лет до установленного для этой категории возраста выхода на пенсию 50 лет.

Исключение - налоговые льготы, которые сейчас имеют пенсионеры. Они касаются налога на недвижимость и земельного налога. "Предпенсионные" 5 лет для получения этих льгот роли не играют. Определяющий фактор для их получения - достижение гражданином нынешнего пенсионного возраста: для большинства россиян 55 и 60 лет (для женщин и мужчин соответственно). Для северян, которые выходят на пенсию на 5 лет раньше, возраст для получения налоговых льгот будет 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

С 1 января 2019 года в ПФР планируется внедрить программный комплекс "Предпенсионеры". Благодаря ему все органы власти, подключенные к Единой государственной информационной системе соцобеспечения (ЕГИССО), смогут получать актуальную информацию для предоставления мер социальной поддержки как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по стране.

Как будет меняться пенсионный возраст для госслужащих

В прошлом году был принят закон, утвердивший повышение пенсионного возраста для госслужащих на 5 лет для мужчин, до 65 лет. И на 8 лет для женщин, до 63 лет. В связи с тем, что в результате дискуссий и вмешательства президента пенсионный возраст для женщин было решено поднять до 60 лет (а не 63), подскажите: будет ли изменен закон о возрасте выхода на пенсию для госслужащих? Или госслужащие-женщины все-таки будут вправе оформить пенсию не ранее 63 лет (после переходного периода, конечно)?

С уважением, Елена М., Москва

Действительно, повышение пенсионного возраста для госслужащих началось еще в 2017 году. Вступил в силу закон, по которому для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, а также лиц, занимающих государственные должности РФ, госдолжности регионов и муниципальные должности, возраст начал постепенно увеличиваться ежегодно по полгода - до 65 лет у мужчин и до 63 у женщин.

С 1 января 2024 года, согласно принятым поправкам, увеличится шаг повышения пенсионного возраста государственным служащим - по году в два года, как и остальным гражданам. Таким образом, пенсионный возраст для госслужащих приводится в соответствие с предложением по темпам повышения общеустановленного возраста. Но у женщин-госслужащих верхняя планка возраста определена в 63 года.

Инфографика "РГ": Михаил Шипов/ Ирина Невинная

Льготы по нескольким основаниям не суммируются

Я награжден медалью "За оборону Москвы", а также являюсь реабилитированным лицом. Прочитал в "РГ", что участникам обороны Москвы положены ежемесячные выплаты в размере 8000 рублей, а реабилитированным лицам - в размере 2000 рублей. Однако этих денег я не получаю, а в отделе соцзащиты населения района "Фили-Давыдково" мне сообщили, что на такие выплаты я не имею права. Почему?

Марк Рафалов, инвалид ВОВ, Москва

Выплаты участникам обороны Москвы назначаются при условии, что они не получают одновременно двух пенсий. Это как раз ваш случай - вы получаете страховую пенсию по старости и пенсию по инвалидности. Поэтому в соответствии с положением о назначении ежемесячных выплат, утвержденным постановлением правительства Москвы от 27.11.2007 № 1005-ПП, ежемесячная выплата как участнику обороны Москвы вам действительно не положена, сообщили на запрос "РГ" по вашему письму в столичном департаменте труда и соцзащиты населения.

Что касается выплаты реабилитированному лицу, то здесь дело в том, что вы относитесь к нескольким категориям льготников: как инвалид Великой Отечественной войны 1 группы, реабилитированное лицо и участник обороны Москвы. Законодательство в таком случае предусматривает, что выплаты предоставляются только по одной из категорий по выбору самого льготника. Вы получаете соцподдержку как инвалид Великой Отечественной войны 1 гр., и это для вас наиболее выгодно. Но претендовать на выплату 2000 рублей ежемесячно как реабилитированному лицу в таком случае нельзя.

Живущие в чернобыльской зоне будут выходить на пенсию в прежнем порядке

Когда оформляется досрочная пенсия, если льгот несколько

Поясните, пожалуйста, как будут предоставляться льготы по досрочному выходу на пенсию по двум основаниям? Мой пример. Имею ли я право на досрочный выход по "северному" стажу (работаю вахтовым методом)? К тому же я мать четверых детей. Когда я смогу выйти на пенсию досрочно?

Наталья Темерезанская

Когда есть несколько оснований для досрочного выхода на пенсию, можно воспользоваться любым из них. Например, тем, который позволит назначить пенсию раньше. Первым годом, в котором мамы с четырьмя детьми смогут воспользоваться новой льготой по досрочному выходу на пенсию по основаниям многодетности (в возрасте 56 лет), станет 2021-й. Наличие же северного стажа позволяет женщине, родившей двух и более детей, уйти на пенсию в 50 лет. Для этого у нее должно быть не менее 12 лет работы на Крайнем Севере или 17 лет работы в приравненных районах, а также не менее 20 лет страхового стажа. Такая льгота действует сейчас и сохранится в будущем.

Изменится ли порядок выхода на пенсию для проживающих в чернобыльской зоне

Я живу в зоне с чернобыльским статусом. С 1 апреля 2019 года должна была уйти на пенсию по льготе. Изменится ли что-то в связи с новым законом?

Лариса Фомина

Изменения в пенсионном законодательстве, связанные с увеличением возраста выхода на страховую пенсию по старости, не затрагивают граждан, постоянно проживающих в зонах радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. В этой связи с 1 января 2019 года пенсия по старости, предусмотренная Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", гражданам, постоянно проживающим (работающим) в зоне радиоактивного загрязнения, будет назначаться в прежнем порядке. То есть возраст 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, установленный статьей 8 Федерального закона № 400-ФЗ по состоянию на 31 декабря 2018 года, будет уменьшаться пропорционально периоду проживания в указанной зоне.