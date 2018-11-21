Завершение налогового маневра в нефтегазовой отрасли, которое будет проходить в 2019-2024 годах, не приведет к чрезмерному росту цен на топливо в России. Во-первых, рост ограничивается государством в пределах целевого четырехпроцентного уровня инфляции, а во-вторых, для многих нефтепродуктов введут компенсирующие механизмы. В итоге для потребителей литр Аи-92 через шесть лет в среднем будет стоить 53,3 рубля против текущих 41,6 (данные Росстата), а бюджет сэкономит за счет маневра до 1,7 триллиона рублей.

Об этом говорится в исследовании независимого национального отраслевого консультанта по вопросам развития ТЭК Vygon Consulting. Эффект от налогового маневра для государства подсчитан без учета компенсаций странам Евразийского экономического союза и внутренним потребителям, в том числе в виде демпфера (сглаживающего компонента в расчете акциза). Годовой эффект от маневра будет нарастать: в базовом сценарии минэкономразвития в 2019 году он составит 94 миллиарда рублей, а в 2024 году - уже 493 миллиарда.

Введение демпфирующего механизма призвано поддержать более низкие цены на топливо по сравнению с экспортным паритетом, для чего государство предусмотрело дополнительную компенсацию из бюджета нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). При низких ценах государство, наоборот, за счет демпфера будет получать дополнительные доходы. Необходимость в механизме вызвана тем, что с 1 января начнет снижаться экспортная пошлина и расти налог на добычу полезных ископаемых, что потянет вверх внутренние цены.

Демпфер же частично нивелирует негативный эффект: он компенсирует от 77 до 89 процентов разницы между внутренней ценой и экспортной альтернативой автобензина, что сдержит цены, подсчитали в Vygon Consulting. Близкую оценку (70-75 процентов компенсации разницы) ранее озвучивал директор Департамента налоговой и таможенной политики минфина Алексей Сазанов.

Эксперты считают, что, несмотря на действенность демпфера, его механизм несовершенен, поэтому со временем стоит вернуться к обсуждению плавающего акциза на топливо. За это неоднократно высказывалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), но минфин до сих пор идею не поддерживает. Это связано с тем, что доходы от уплаченных акцизов формируют региональные дорожные фонды. Другого источника пока просто нет.

Предпосылок для образования реального дефицита топлива в России нет. Вопрос в том, как распоряжаться этими объемами

"Сохранение в полном объеме субсидий в рамках завершения налогового маневра оставляет стимулы для увеличения переработки. Исходя из текущих планов компаний, к завершению налогового маневра (к 2025 году) объем первичной переработки может вырасти до 330 миллионов тонн, а профицит бензина достигнет десяти миллионов тонн, - прогнозируют в Vygon Consulting. - Экспорт светлых нефтепродуктов в этом сценарии увеличится до 137 миллионов тонн. Это приведет к снижению доходности поставок в западном направлении, а для части объемов придется искать новые рынки".

В теории эти новости хороши тем, что реального дефицита бензина в России не ожидается. Даже "в минимальном сценарии" экспертов его нет, хотя объемы переработки там предусмотрены существенно более низкие - 230 миллионов тонн, при том что бензина будет произведено ровно столько, сколько нужно для покрытия внутреннего спроса. Для государства такой сценарий более выгодный, так как субсидии нефтепереработке уменьшатся на 2/3, а годовая экономия составит 650 миллиардов рублей. Минусы в том, что такой сценарий несет в себе социальные риски и негативно скажется на инвестиционном климате, поэтому истина где-то посередине - между минимальным и максимальным сценариями.

"В будущем субсидирование НПЗ должно быть оптимизировано, решение о новых параметрах обратного акциза должно быть принято и обнародовано заранее, не менее чем за три года до вступления в силу, - призывают авторы исследования. - Необходимо отвязать величину субсидии от нефтяных котировок, чтобы она компенсировала логистическое отставание российских НПЗ". Кроме того, государство должно определить, сколько и какой переработки нужно стране, и зафиксировать этот показатель в Энергетической стратегии и Генеральной схеме развития нефтяной отрасли.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков/Александра Воздвиженская

Котировки

Нефть в упадке

Во вторник вечером стоимость барреля североморской смеси нефти Brent, от которой зависит цена российской Urals, опустилась ниже 62 долларов за баррель впервые с февраля этого года. За сутки снижение составило более пяти долларов. В среду котировки частично отыграли падение, поднявшись ближе к отметке 64 доллара.

Серьезный обвал котировок был зафиксирован второй раз с начала ноября. Снижение на рынке нефти подпортило настрой инвесторов, и цены на нефть стали более чувствительно реагировать на негативные факторы, объясняет Михаил Шейбе из Sberbank CIB. Два наиболее важных из них - укрепление доллара США и негативная динамика фондового рынка во всех регионах. Усилили снижение торговые войны между США и Китаем.

По мере приближения заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, запланированного на 5 декабря, растут опасения повторения ситуации 2014 года, когда цены на нефть упали на 29 процентов до заседания ОПЕК и на четверть - в течение месяца после принятия решения об отказе от ограничений. "Возможно, опасения рынка преувеличены, поскольку представители ОПЕК ясно дают понять, что не допустят повторения негативных событий и уже заявляли о готовности ОПЕК+ принять решение о сокращении добычи, - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург". - Вероятно, представители ОПЕК и не-ОПЕК для соблюдения баланса на рынке дадут рекомендацию снизить добычу на 1-1,4 миллиона баррелей в сутки, что окажет значительную поддержку котировкам".

"В оставшееся время до встречи ОПЕК И ОПЕК+ в начале декабря нефтяные цены сохранят повышенную волатильность на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении будущих действий ОПЕК+. При этом рыночные игроки предпочтут придерживаться осторожной тактики, что будет ограничивать потенциал восстановления цен", - уверены Денис Давыдов и Татьяна Евдокимова из Нордеа банка.