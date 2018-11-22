Аграрии потеряли более 7 миллиардов рублей из-за плохой погоды

Ущерб российских сельхозпредприятий от неблагоприятных погодных условий в 2018 году составил 7,3 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе Минсельхоза России. Расходы на компенсацию потерь аграриев будут увеличены.

Средства в размере 1,86 миллиарда рублей перераспределят от других мероприятий, включенных в госпрограмму развития АПК. Практически столько же - 1,89 миллиарда рублей на эти цели предусмотрено в бюджете.

Особенно сильно пострадали 27 регионов, где был введен режим чрезвычайной ситуации.

При этом, как отмечают в ведомстве, необходимо стимулировать заключение аграриями договоров страхования. С этой целью Минсельхоз предложил установить возмещение ущерба из федерального бюджета в размере 100 процентов застрахованным аграриям, и только половину тем, кто не застрахует риски. Постановление утверждено правительством России.