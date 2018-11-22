В следующем году Россию ожидают новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС), прогнозирует Россельхознадзор.

В зоне риска практически вся европейская часть России, Заволжье, Южный Урал и Дальний Восток. "Сейчас АЧС в Китае подошла практически к границам России. Вероятность заноса в Приморский край, Амурскую область и Хабаровский край весьма вероятна", - заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов на пресс-конференции в "Российской газете".

Пока к борьбе с заразой не приспособлены ни структура ветеринарной службы, ни действующее законодательство. Сейчас ветеринарный надзор в субъектах РФ контролируют региональные власти, а они затягивают введение карантина. Тем временем зараженная продукция вывозится в другие части страны, болезнь распространяется дальше, отмечают в Россельхознадзоре.

Сдержать распространение АЧС по стране можно было бы при условии централизованного контроля. Речь о том, чтобы передать Россельхознадзору полномочия по контролю за региональными ветслужбами. Минсельхоз уже подготовил законопроект об их передаче, сейчас документ проходит согласования в ведомствах.

Отслеживать движение мяса из очагов распространения болезней животных сейчас помогает система электронной ветеринарной сертификации "Меркурий". Зараженная продукция изымается и уничтожается.

Система подходит и для контроля качества готовых пищевых продуктов, считают в Россельхознадзоре. Ведомство выступает за их обязательную электронную ветеринарную сертификацию.

О возможности включения пищевой продукции, в частности молочной, в систему "Меркурий" в октябре этого года заявлял министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. "Если будут приняты предложения Россельхознадзора, то примерно в феврале будет принят нормативный акт с отсрочкой введения в действие как минимум до июля 2019 года", - сказал Николай Власов.

Он пояснил, что товаропроводящие сети к новой технологии уже готовы. Но среди молокопереработчиков есть много компаний, которые были "дезориентированы контрпропагандой" и не занимались серьезно внедрением системы электронной ветеринарной сертификации. Потому бизнесу необходимо дать запас времени для адаптации, отметил представитель Россельхознадзора.

Готовые продукты первоначально тоже предполагалось включить в систему "Меркурий", но потом некоторые из них, прежде всего, молочные, были исключены из перечня подконтрольной продукции. "Мы надеемся, что готовая молочная продукция опять будет внесена в перечень подконтрольных товаров", - сказал Николай Власов.

Между тем, в ноябре этого года правительством России было принято решение о создании в стране единой межведомственной информационной системы прослеживаемости качества продуктов. Более общей системой для всех товаров может стать система маркировки, которую разрабатывает минпромторг, считают в Россельхознадзоре. Но она имеет технические ограничения. Если сливочное масло в упаковке можно маркировать, то как это сделать с тем же маслом в куске, непонятно, пояснил Власов.

К тому же введение обязательной маркировки для небольших предприятий пищевой промышленности, которых в стране очень много, потребует от них приобретения дорогостоящего оборудования. Эти расходы станут тяжелым бременем для предприятий, а электронная ветсертификация таких затрат практически не требует.

Россельхознадзор рассчитывает предложить параллельное использование двух систем, чтобы сам бизнес оценил возможности их интеграции. "Мы с минпромторгом находимся в постоянном взаимодействии. Нужно двигаться шаг за шагом, через пилотные проекты, и дать бизнесу возможность использовать обе системы", - пояснил "Российской газете" Николай Власов.