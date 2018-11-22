Новости

В Петербурге арестовали возможного соучастника поджога офиса ФАН 19:41
Власти Москвы выиграли суд по самострою у Зураба Церетели 19:28
Матвиенко: Надо удешевлять строительство дорог без потери качества 19:05
ФСБ в октябре предотвратила несколько нападений на школы 18:56
"Самым известным поляком" признали фэнтезийного персонажа 18:49
В Израиле нашли древние изображения Ноя и Александра Великого 18:45
Мечта снайпера: зачем нужны гиперзвуковые патроны 18:40
Россия внесла в ОБСЕ проект решения о свободе доступа СМИ к информации 18:22
Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо на заправках 18:19
С улиц уберут электронные табло курсов валют 18:19
В Краснодаре на рэпера Хаски пригрозили завести уголовное дело 18:18
Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился 19 объектами за 2018 год 18:15
Художники провели флешмоб за аэропорт Симферополь-Айвазовский 18:13
Вратарь "Спартака" Селихов возобновил тренировки в общей группе 18:08
На Москву надвигаются морозы 18:04
Южная Корея намерена открыть круизную линию в Россию и КНДР 18:04
Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии 18:02
Во Вселенной обнаружен "секретный ингредиент" жизни 18:00
Началось заседание контактной группы по ситуации на востоке Украины 17:59
В Башкирии в гараже нашли две тонны краснокнижной рыбы 17:56
Чем порадует белорусов московский ансамбль танца "Русские сезоны" 17:53
Скончался олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан Андиев 17:50
Разработчик раскрыл преимущества вооружения Су-57 17:36
МИД РФ не исключил кардинального пересмотра отношений с Советом Европы 17:32
В Сибири спустя неделю нашли унесенного ветром пса 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 19:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Болезнь роста

Аграрному рынку угрожает эпидемия африканской чумы свиней
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7727 (264)
В следующем году Россию ожидают новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС), прогнозирует Россельхознадзор.

В зоне риска практически вся европейская часть России, Заволжье, Южный Урал и Дальний Восток. "Сейчас АЧС в Китае подошла практически к границам России. Вероятность заноса в Приморский край, Амурскую область и Хабаровский край весьма вероятна", - заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов на пресс-конференции в "Российской газете".

Пока к борьбе с заразой не приспособлены ни структура ветеринарной службы, ни действующее законодательство. Сейчас ветеринарный надзор в субъектах РФ контролируют региональные власти, а они затягивают введение карантина. Тем временем зараженная продукция вывозится в другие части страны, болезнь распространяется дальше, отмечают в Россельхознадзоре.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Кабинет министров продолжит максимально возможную поддержку аграриев

Сдержать распространение АЧС по стране можно было бы при условии централизованного контроля. Речь о том, чтобы передать Россельхознадзору полномочия по контролю за региональными ветслужбами. Минсельхоз уже подготовил законопроект об их передаче, сейчас документ проходит согласования в ведомствах.

Отслеживать движение мяса из очагов распространения болезней животных сейчас помогает система электронной ветеринарной сертификации "Меркурий". Зараженная продукция изымается и уничтожается.

Система подходит и для контроля качества готовых пищевых продуктов, считают в Россельхознадзоре. Ведомство выступает за их обязательную электронную ветеринарную сертификацию.

О возможности включения пищевой продукции, в частности молочной, в систему "Меркурий" в октябре этого года заявлял министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. "Если будут приняты предложения Россельхознадзора, то примерно в феврале будет принят нормативный акт с отсрочкой введения в действие как минимум до июля 2019 года", - сказал Николай Власов.

Он пояснил, что товаропроводящие сети к новой технологии уже готовы. Но среди молокопереработчиков есть много компаний, которые были "дезориентированы контрпропагандой" и не занимались серьезно внедрением системы электронной ветеринарной сертификации. Потому бизнесу необходимо дать запас времени для адаптации, отметил представитель Россельхознадзора.

Готовые продукты первоначально тоже предполагалось включить в систему "Меркурий", но потом некоторые из них, прежде всего, молочные, были исключены из перечня подконтрольной продукции. "Мы надеемся, что готовая молочная продукция опять будет внесена в перечень подконтрольных товаров", - сказал Николай Власов.

Между тем, в ноябре этого года правительством России было принято решение о создании в стране единой межведомственной информационной системы прослеживаемости качества продуктов. Более общей системой для всех товаров может стать система маркировки, которую разрабатывает минпромторг, считают в Россельхознадзоре. Но она имеет технические ограничения. Если сливочное масло в упаковке можно маркировать, то как это сделать с тем же маслом в куске, непонятно, пояснил Власов.

Фото: depositphotos.com
В правительство внесен проект "Цифровое сельское хозяйство"

К тому же введение обязательной маркировки для небольших предприятий пищевой промышленности, которых в стране очень много, потребует от них приобретения дорогостоящего оборудования. Эти расходы станут тяжелым бременем для предприятий, а электронная ветсертификация таких затрат практически не требует.

Россельхознадзор рассчитывает предложить параллельное использование двух систем, чтобы сам бизнес оценил возможности их интеграции. "Мы с минпромторгом находимся в постоянном взаимодействии. Нужно двигаться шаг за шагом, через пилотные проекты, и дать бизнесу возможность использовать обе системы", - пояснил "Российской газете" Николай Власов.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Россельхознадзор ЦФО ЮФО ДФО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии
Суд заочно арестовал девятерых сирийцев за убийство российского пилота
Путин выразил соболезнования семье начальника ГРУ
В России прокомментировали заявления СМИ о "борщевичном бедствии"
Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю