Каким будет фестиваль "Авторадио" в этом году?

В СК "Олимпийский" 24 ноября пройдет большой праздник хорошего настроения и бодрых, согревающих хитов.

Ведь на очередной, уже 17-й международный фестиваль "Авторадио" приедут звезды 80-х из Англии, Германии, Италии, Франции. А в "Олимпийском" снова будет весело, ярко, динамично, а еще - здесь лучший свет, звук, лазерное шоу и огромные видеоэкраны. И по привычке будет тесно от знаменитостей: Томас Андерс, C.C.Catch, F.R.David, Gazebo, Savage, Boney M (с солисткой Лиз Митчелл, поющей в группе еще с 70-х), Savage, Рикардо Фольи. Поэтому не удивительно, что в год 25-летия популярной радиостанции ее фестиваль как будто получил второе дыхание и по праву может быть назван ностальгическим инновационным проектом.

На "Дискотеке 80-х" споют и российские артисты, чей успех почти неизменен что в 80-е, что сейчас: Анжелика Варум, Юрий Антонов, Дмитрий Маликов… А еще - Андрей Державин, пионеры отечественного диско-техно "Кар-Мэн" и артистичный, похожий на вечного рыжего клоуна без возраста Виктор Салтыков. Прибудут и прежде не выступавшие на "Дискотеке-80-х" рокеры из "Чайфа". А культовая шведская группа Secret Service прилетит в Москву, чтобы заодно представить и своего нового солиста Йорна.

Накануне "Дискотеки 80-х" Secret Service дали небольшой разминочный концерт в студии прямого эфира на "Авторадио". Спели "живьем" свои культовые хиты Flash In The Night, L.A. Goodbye, Ten O’Clock Postman. И ответили на вопросы "РГ".

Secret Service не были на "Дискотеке 80-х" в Москве несколько лет. Оттого, что вас отвлекали какие-то приятные события, или скорее наоборот?



Тим Норелл (клавишник, автор большинства хитов группы): Мы начали сочинять новые песни, чтобы выпустить два сингла, но неожиданно солист сообщил, что больше не будет с нами петь… Это было ужасно по двум причинам: мы уже погрузились в работу и даже пригласили Андреша Хансона, который работал в Secret Service с 1987 года (клавишника и программиста). Но как только заманили Андреша в студию, солист и прислал сообщение по электронной почте о том, что уходит. И нас охватила паника. Мы начали приглашать на прослушивания одного певца за другим. Но нам никто не нравился! И вот очередной день сидим в студии, совсем разочарованные, думаем закрывать проект Secret Service. Собираемся по домам, а Андреш говорит, что за ним заедет его друг Джон Беккер. Это известный в Швеции певец. Но к нам он собирался заскочить на минутку, потому что давно не виделся с Андрешем.

Англичанин?

Джон Беккер (певец): Нет, я швед, и вообще-то меня зовут Йорн. Чтобы Европе было привычней, я стал назваться Джоном. Если хотите, то зовите меня Йорном.

Ульф Вальберг (клавишник): У Йорна была хорошая карьера, своя группа, и мы даже не думали, что он захочет с нами петь.

Йорн: А я зашел и удивился: "Что это вы, ребята, сидите унылые?". Они и объяснили, что не могут найти нового солиста. А я поразился еще больше: "Неужели вы не можете найти человека, который споет такие хорошие песни?!" И даже напел им свой любимый хит из репертуара Secret Service - Ten O’Clock Postman. После чего сказал: "Да в чем проблема? Попробуйте меня?!" (Йорн и в студии начинает петь во время интервью для "РГ").

Ульф Вальберг: Конечно, мы спросили: "А сам-то ты хочешь быть с нами?" Но он просто спел в микрофон, и мы поняли, что именно такой певец нам и нужен! К тому же Йорн сообщил, что с детства был большим фанатом Secret Service и знает все наши песни наизусть. Так вот, совсем неожиданно мы нашли себе нового солиста. Именно такого, о котором мечтали. Как говорят у вас в России: "Нет худа без добра".

Трудно поверить, что в известную группу Secret Service сложно найти певца?!



Тим Норелл: Мои песни написаны на очень высокой ноте и их сложно петь: нужно иметь высокую технику, потому что во время исполнения не успеваешь передохнуть. Нужно иметь не только светлый голос, но и отличное дыхание, почти как у дайверов.

Кстати, первый солист группы Ула Хоканссон, уйдя в конце 80-х в одну из крупнейших в мире рекорд-компанию "Юниверсал" на большую должность, помогал бывшим товарищам или наоборот мешал из зависти?



Тим Норелл: Ула потом стал и директором студии "Стокгольм Рекордз". Но у него было так много дел, что нами он вообще не интересовался.

Нравится ли вам модная музыка ХХI века, или вы считаете, что диско и поп-рок, который Secret Service начали играть в конце 70-х, - по-прежнему самая мелодичная, душевная и нужная людям?



Ульф Вальберг: И я, и Тим, и особенно Андреш работаем и с современной музыкой, но хотим сохранить и дух 80-х, звук и аромат тех лет, потому что все это - наша визитная карточка! Тим написал несколько новых песен. У них есть общее кодовое определение Secret Mission. Решим потом, какую из новых песен обнародовать первой.

В 90-е я работал диджеем в московской дискотеке "Центр" (как раз позади "Олимпийского) и, объявляя ваш хит Flash In The Night, обычно говорил: "Уже поздний вечер, темно, мрачно, но вдали нам освещает дорогу "Огонек в ночи" группы Secret Service". А для вас самих о чем эта песня?



Тим Норелл: Примерно об этом же. Когда мы только начинали, то я брал наши песни и относил на дискотеку. Хотел увидеть, как на них будет реагировать публика. Принес и Flash In The Night. Диджей вначале послушал ее в наушниках, а потом сказал: "Это никакой не хит! Вот Род Стюарт - это да, супер!" И играть его не стал. Я вернулся в студию, и мы опять что-то писали, переделывали. А потом я снова шел к диджеям… Вначале мы проверяли песни на дискотеке, а потом уже выпускали на синглах и альбомах.

Были ли в карьере Secret Service эпизоды, благодаря которым вы понимали, что не зря создали группу и люди вам благодарны?



Тим Норелл: Был один эпизод на гастролях в Красноярске. Мы играли в переполненном зале, но в первом ряду сидела девушка, и рядом с ней был пустой стул. Я еще со сцены обратил на это внимание. А потом после концерта мы разрешили зрителям по очереди подниматься к нам из зала - давали автографы, фотографировались… Подошла и та девушка. И рассказала мне историю: ее дядя разбился в автокатастрофе два месяца назад. Он был большим поклонником Secret Service, собирал все наши альбомы и очень хотел попасть на этот концерт. А когда его хоронили, то вместе с ним положили и наш диск. Потом девушка купила на наше выступление два билета: себе и дяде. И оставила это пустующее место для него… Может, в надежде на какое-то чудо…

И что вы сказали ей в ответ?



Тим Норелл: Ничего. Я заплакал.

Появились ли у вас уже друзья в России?



Ульф Вальберг: Накануне мы играли на юбилее друга, которой создал свое поселение недалеко от Тулы. У него нам очень нравится. Конечно, как без друзей…

И последний вопрос: как вы думаете, отчего именно в Швеции так много групп, в песнях которых всегда превыше всего - красивые и напевные мелодии: ABBA, Roxette, Army Of Lovers, Europe, Secret Service?

Тим Норелл: У нас в Швеции - бесплатное обучение детей музыке. И все, кто хочет, могут ей заниматься.

Йорн: А еще очень сильны традиции фолк-музыки и уважение к ней (вот и Бенни Андерссон после распада группы ABBA начал играть шведский фольклор. - Прим. А. А.).

Ульф Вальберг: А что вы удивляетесь? В России тоже очень ценят красивые мелодии. А мы же с вами почти соседи - между нами всего одна страна, Финляндия (улыбается).

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"