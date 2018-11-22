Овен

Ваша деловая активность будет зависеть от взаимоотношений в семье. Лучше не обсуждать темы, приводящие к конфликтам.

Телец

Сейчас надо активно действовать. Обуздайте свои порывы, и ваша деятельность окажется весьма конструктивной.

Близнецы

Неумение руководить людьми может привести к материальным потерям, поэтому не стоит брать на себя новые обязательства.

Рак

Вам лучше не затевать поездок, поскольку они могут оказаться неудачными. Не стоит рассчитывать и на помощь окружающих.

Лев

Просчитывайте свои действия на несколько шагов вперед, иначе вы можете столкнуться с непреодолимыми препятствиями.

Дева

Вы стремитесь извлечь максимум возможного из создавшейся ситуации, хотя сейчас лучше довольствоваться малым.

Весы

Надо справляться с приступами чрезмерной бережливости. Борьба за улучшение материального положения может оказаться просто беспринципной.

Скорпион

В деловых вопросах вы видите то, на что окружающие не обращают внимание. Это делает вас незаменимым партнером в любом деле.

Стрелец

Размышления над смыслом жизни могут натолкнуть вас на необычные идеи, которые приведут вас в светлое будущее.

Козерог

Даже в ситуации, когда вам придется двигаться вперед на ощупь, вы будете способны выбрать оптимальное направление.

Водолей

Если что-то будет угрожать вашему семейному счастью, вы будете способны на любые поступки. Не ведитесь на провокации!

Рыбы

У вас появится склонность экономить на мелочах, отказывая себе в необходимом. Но за участие в проектах с хорошей прибылью вы готовы на широкие жесты.