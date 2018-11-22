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22.11.2018 23:09
Рубрика: Спорт

Потеряли управление

"Авто" проиграл четыре из последних пяти матчей
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск №7727 (264)
Лидер регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский "Автомобилист" по-прежнему не может преодолеть кризис.

Уральцы на своем льду уступили нижегородскому "Торпедо" - 1:3. Это поражение стало для подопечных Андрея Мартемьянова уже четвертым в последних пяти матчах.

В Хабаровске прошел центральный матч Суперлиги по хоккею с мячом

Уже послезавтра лидер "регулярки" может смениться. Это произойдет в случае победы ЦСКА во встрече с питерским СКА. На данный момент москвичи отстают от "Автомобилиста" на одно очко и имеют игру в запасе.

Тем временем на Востоке состоялось одно из классических противостояний конференции: магнитогорский "Металлург" принимал действующего обладателя Кубка Гагарина казанский "Ак Барс". Гости вели в счете 2:0, но позволили сопернику отыграться. И все же последнее слово осталось за казанцами. Решающую шайбу забросил Артем Лукоянов - 3:2.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Автомобилист" Спортивные организации Хоккейные клубы "Торпедо" Чемпионат КХЛ 2018/2019
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