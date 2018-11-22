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22.11.2018 22:48
Рубрика: Экономика

Ни во что не вылилось

Банк России не нашел оснований обвинять трейдеров в росте цен на топливо
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Столичный выпуск №7727 (264)
Трейдеры, торгующие на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) нефтепродуктами (бензин, дизель, авиакеросин, мазут и сжиженные углеводородные газы), должны регистрировать внебиржевые сделки, повышая прозрачность этого сектора. Именно он не попадает в поле зрения регулятора в лице Банка России. При этом на самой бирже трейдеров упрекнуть не в чем: не в их власти расшатать цены до неконтролируемого состояния.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
АЗС начали скрыто повышать цены на топливо для корпоративных клиентов

Об этом рассказала директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Лариса Селютина на форуме "Биржевой товарный рынок-2018". "Анализ Банком России структуры биржевого рынка нефтепродуктов показывает, что влияние трейдеров на рынок носит весьма ограниченный характер и их рыночная активность пока не может привести к систематическому искажению рыночного ценообразования. Доля трейдеров колеблется, на наш взгляд, в районе пяти-семи процентов", - рассказала она (цитата по "Интерфаксу"). В то же время на бирже трейдеры выступают основными покупателями нефтепродуктов.

Сказать наверняка, что творится за пределами биржи, невозможно, так как обязанность регистрировать внебиржевые сделки возложена только на крупных участников рынка - вертикально интегрированные нефтекомпании (ВИНКи). С предложением распространить такую обязанность на трейдеров ЦБ планирует выступить на Биржевом комитете Федеральной антимонопольной службы (ФАС), который заседает почти каждую среду.

Трейдеры помогают наращивать торги на "молодых" биржах во всем мире

По сути, трейдеры - это посредники-перекупщики, но они же выступают связующим звеном между поставщиками и потребителями, которые находятся вне досягаемости друг от друга. Трейдеры - дополнительный канал сбыта нефтепродуктов, признала Селютина, но, в то же время, биржевая торговля в России пока находится на начальной стадии развития, поэтому вводить чрезмерные требования для трейдеров (например лицензирование их деятельности) или закрывать для них биржевую площадку было бы неправильно. Наоборот, во всем мире независимые трейдеры и спекулянты помогают создавать ликвидность на начальном этапе развития биржевой торговли, заметила Селютина.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Кабмин договорился с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак провел 31 октября совещание с нефтяниками о стабилизации цен на топливо и дал ряд поручений профильным ведомствам. Была упомянута и биржа: до 12 ноября она вместе с ФАС и ЦБ должна была представить в правительство предложения, как изменить правила биржевой торговли, чтобы сделать ее более прозрачной, а также как ограничить допуск к торговой площадке перекупщиков. Уже 7 ноября СПбМТСБ объявила об изменении правил торгов, среди которых повышение ставок денежного обеспечения для трейдеров и штрафы за отказ от исполнения договора поставки.

В ходе разбора причин галопирующего роста цен на топливо в этом году со стороны трейдеров часто звучали обвинения в адрес ВИНКов, а позднее некоторые крупные участники предъявляли аналогичные претензии к трейдерам. Не дожидаясь ограничений, члены Совета по товарным рынкам (объединяет не зависимых от ВИНКов участников топливного рынка) объявили об отказе от вторичных продаж на базисах заводов на время действия соглашения между правительством и нефтяниками, то есть до 31 марта следующего года.

Экономика Отрасли Нефть и газ Госфонды и контрольные органы Центральный банк Цены на бензин
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