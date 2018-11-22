Беларусь и ЕС близки к соглашению об облегчении визовых формальностей

Позитивные процессы характеризуют современный политический диалог, который формируется между Минском и ЕС в последнее время. Обе стороны, по мнению заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко, "реально приблизились к возможности подписания соглашений о реадмиссии и облегчении визовых формальностей". Об этом высокопоставленный дипломат, по информации БЕЛТА, заявил 22 ноября на открытии XVI Минского форума.

По его словам, полностью нормализованные и улучшающиеся отношения между Беларусью и ЕС "будут вкладом в европейскую безопасность, а не угрозой ей".

Говоря о будущем сотрудничества между Минском и ЕС, Кравченко высказал мнение, что центральным элементом совместных усилий должно стать заключение соглашения о партнерстве. Беларусь предлагает в этих условиях ЕС совместно поработать над стратегией отношений на долгосрочную перспективу.

Признав, что в двусторонних отношениях все еще сохраняются определенные разногласия, дипломат сказал, что официальный Минск ведет "откровенный диалог по сложным вопросам - как в формате Беларусь-ЕС, так и со странами - членами ЕС". Он выразил уверенность в том, что эти противоречия будут со временем устранены.

Кравченко считает целесообразным и своевременным уже сейчас совместно начать работу над стратегией отношений, соседства и партнерства. "Стремление к целям, которых мы хотим достичь через 10-20-30 лет, позволит нам более эффективно взаимодействовать по трудностям, которые, по сути, носят временный характер, но доминируют в наших отношениях, поглощая львиную долю энергии и препятствуя развитию этих отношений", - подчеркнул дипломат.

"Более полное белорусско-европейское взаимодействие создаст добавленную стоимость также в отношении устойчивого развития Европейского региона. Именно к этому надо стремиться", - уверен представитель белорусского МИД. Как член Евразийского экономического союза РБ выступает за полноценный диалог между двумя блоками на пространстве Европы и Евразии в целом. "Конкуренция, а не соперничество, партнерство, а не идеологическое противостояние ЕАЭС и ЕС принесут экономическую пользу и снизят конфликтный потенциал", - сказал Кравченко.

Признав, что РБ заинтересована в партнерстве с ЕС, замминистра дал понять, что его страна при этом не ставит целью ни членство, ни перспективу членства в Евросоюзе. "Мы также не просим о каком-либо преференциальном отношении. Думаю, цель обеспечения прочных, устойчивых, предсказуемых соседских отношений желательна для обеих сторон", - уточнил дипломат.

По его словам, особое значение в этом плане белорусская сторона отводит инициативе ЕС "Восточное партнерство", которая должна укреплять сотрудничество и доверие в регионе. "Ее результаты должны уже сейчас быть видимы, понятны и выгодны гражданам стран-партнеров и стран - членов ЕС", - резюмировал представитель МИД и предложил от имении белорусского руководства вместе правительствам, парламентам, гражданскому обществу стран

"Восточного партнерства" и ЕС подумать о том, чего страны региона "должны достичь с использованием этого инструмента к 2030 году".