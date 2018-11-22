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22.11.2018 19:00
Рубрика: Экономика

Бесплатные лекарства начнут получать новые категории больных

Текст: Марина Гусенко, Ирина Невинная, Татьяна Панина
Одна из главных проблем с обеспечением бесплатными лекарствами льготников заключается в том, что в регионах до сих пор отсутствуют достоверные регистры больных по каждому заболеванию.

А без них трудно точно определить потребность в каждом препарате и объемы необходимого финансирования. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на "Деловом завтраке" в "Российской газете". 

Хотя это - полномочия субъектов РФ, и губернаторы обязаны контролировать наличие таких регистров, во многих регионах их до сих пор нет, отметила вице-премьер. "Мы приняли решение провести мониторинг по этой теме, начали его в 2018 году, - сказала Татьяна Голикова. - До конца года мы будем иметь ясную картину по стоимости этих льгот, а в 2019 году начнем менять законодательство в сфере лекарственного обеспечения".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Татьяна Голикова рассказала о здоровом образе жизни

Одно из предстоящих нововведений - со следующего года расширяется перечень орфанных (редких) заболеваний по программе "Семь нозологий", в которую включены больные онкогематологическими заболеваниями, рассеянным склерозом, гемофилией, пациенты после операций по трансплантации и т.д. Все такие больные нуждаются в дорогостоящей лекарственной терапии, причем, пожизненно.

Государство взяло на себя обязательства обеспечивать бесплатными лекарствами еще пять категорий орфанных больных (от атипичного гемолитико-уремического синдрома (аГУС), трех типов мукополисахаридоза и юношеского артрита с системным началом).

Что касается закупок препаратов, по словам Голиковой, регионы ставят вопрос, чтобы финансирование лекарственного обеспечения по всем орфанным заболеваниям было поднято на федеральный уровень, то есть финансировалось из федерального бюджета. Голикова отметила, что этот вопрос рассматривается, но прежде, чем принять решение, необходимо просчитать, сколько это стоит.

Подробнее читайте в интервью вице-премьера Татьяны Голиковой в завтрашнем номере "Российской газеты".

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Вице-премьеры Деловой завтрак
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