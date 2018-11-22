Без специального контроля Пизанская башня может выпрямиться

Пизанская башня кренилась веками до тех пор, пока в 1990-годы в ней не были проведены реставрационные работы. После них наметилась обратная тенденция, колокольня собора Санта-Мария-Ассунта начала выпрямляться, и сейчас она находится в том же положении, что и 200 лет назад. Изменения простому человеку практически не заметны, однако, по словам специалистов, если этот процесс не контролировать, то в будущем башня встанет ровно, как это задумал в XII веке архитектор Бонанно Пизано, однако при этом потеряет часть своей привлекательности.

С 1993 по 2001 год, пока велись работы, угол наклона удалось уменьшить на 45 сантиметров. В последние 17 лет он стал меньше еще на 4 сантиметра, отмечает профессор геотехники из Университета Пизы и представитель международного комитета по контролю за башней Нунцианте Скелия. После укрепления фундамента и реставрации строение стало гораздо стабильнее (колебания составляют в среднем 1-2 миллиметра в год). Благодаря этому башня не только перестала наклоняться, но принялась выпрямляться.

Однако никто не хочет, чтобы колокольня стояла вертикально. "Это было бы ошибкой", - уверен археолог и историк искусства Сальваторе Сеттис. По его словам, крен должен поддерживаться, но без риска обрушения. В связи с этим представители комитета по контролю каждые три месяца совместно с "хранителями башни" проводят инспекции, чтобы оценить изменения.

Напомним, Пизанская башня стоит под углом с начала ее возведения (строительство было начато в 1173 году). Почва с южной стороны оказалась мягче, когда строители подняли колокольню до третьего этажа, земля просела. На протяжении веков наклон постепенно увеличивался, в XX веке процесс ускорился, и к 1990-му году верхняя часть башни отклонилась от вертикали на 4,5 метра. Тогда было принято решение впервые за 800 лет закрыть памятник для посещения туристов. После всех работ доступ в нее был вновь открыт. Сегодня Пизанскую башню посещают свыше 3,5 миллиона туристов год.