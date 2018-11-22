Болельщики выбрали Дзюбу лучшим игроком сборной в Лиге наций

Капитан сборной России Артем Дзюба был признан лучшим игроком команды по итогам ее выступления в Лиге наций.

Голосование проходило в интернете в три этапа. Победителем первого стал Марио Фернандес, второго - Артем Дзюба. Третий завершился по окончании гостевого матча со шведами (0:2), в котором снова выиграл Дзюба. 30-летний форвард набрал 739 тысяч голосов.

- Для меня безумно приятно получить памятный кубок. Важно получать награды не только, когда все находятся в эйфории от побед, а в самых разных ситуациях, в том числе и после поражений. Всем болельщикам искренне хочу сказать огромное спасибо, - прокомментировал победу в опросе сам Дзюба.

Отметим, что в Лиге наций Дзюба провел четыре матча и забил один мяч. Сборная России, выступавшая в Лиге В, заняла второе место в своей группе.