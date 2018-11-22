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22.11.2018 22:21
Рубрика: Спорт

Наградили капитана

Болельщики выбрали Дзюбу лучшим игроком сборной в Лиге наций
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск №7727 (264)
Капитан сборной России Артем Дзюба был признан лучшим игроком команды по итогам ее выступления в Лиге наций.

Голосование проходило в интернете в три этапа. Победителем первого стал Марио Фернандес, второго - Артем Дзюба. Третий завершился по окончании гостевого матча со шведами (0:2), в котором снова выиграл Дзюба. 30-летний форвард набрал 739 тысяч голосов.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Дзюба: Сборной не хватило креатива

- Для меня безумно приятно получить памятный кубок. Важно получать награды не только, когда все находятся в эйфории от побед, а в самых разных ситуациях, в том числе и после поражений. Всем болельщикам искренне хочу сказать огромное спасибо, - прокомментировал победу в опросе сам Дзюба.

Отметим, что в Лиге наций Дзюба провел четыре матча и забил один мяч. Сборная России, выступавшая в Лиге В, заняла второе место в своей группе.

Спорт Футбол Лига наций
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