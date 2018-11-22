Мыльная опера под названием "брекзит" подходит к логическому концу. Ее ключевые участники улыбаются на публике, но в душе презирают друг друга и при любом удобном случае пытаются "отжать" дополнительный кусок пирога.

Глава Евросовета Дональд Туск в четверг объявил, что на воскресном саммите единой Европы должен быть принят проект политической декларации о будущих отношениях Евросоюза с Британией. Но как говорил монтер Мечников Остапу Бендеру при обсуждении цены стульев - "согласие - есть продукт при полном непротивлении сторон". В случае с Лондоном и Брюсселем никакого согласия по "брекзиту" не наблюдается и в помине. На итоговой встрече премьера Терезы Мэй и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера стороны договорились о том, чтобы встретиться вновь. И хотя глава британского правительства утверждала, что "добилась дальнейшего прогресса и подготовила новые указания для переговорщиков", выглядело такое описание успехов не слишком убедительно. Потому что говорить об указаниях для переговорщиков за три дня до саммита, на котором планировалось подписать готовый документ (а ведь участникам встречи еще нужно время, чтобы ознакомиться с окончательным вариантом), было по меньшей мере безрассудно со стороны Мэй. Более того, г-жа премьер обещала прикатить в Брюссель в субботу для продолжения дискуссий по "брекзиту" с Юнкером. Хотя любому здравомыслящему политику понятно: накануне саммита дальнейший торг по соглашению уж точно выглядит неуместным.

Вся эта затеянная Мэй в последний момент возня настолько возмутила премьера Германии Ангелу Меркель, что она пригрозила вообще не подписывать договор с Лондоном, если глава британского правительства не угомонится и не перестанет, словно торговка на базаре, выпрашивать выгодные ее стране уступки. Впрочем, эксперты не исключают, что все "покатушки" Мэй из Лондона в Брюссель и обратно имеют лишь одну, сугубо психологическую цель - продемонстрировать английской публике, что она до последнего момента, как истинно британский лев, билась за интересы нации.

Но может оказаться, что на воскресном саммите кроме рамочных деклараций о намерениях подписывать будет нечего - Испания уже заявила, что проголосует против соглашения, если в нем не укажут условия переговоров Лондона и Мадрида по Гибралтару. Ну а Франция под возникший шумок решила заявить о дополнительных правах на рыбную ловлю в Ла-Манше. Все эти по большей части юридические тонкости должны быть внесены в соглашение по "брекзиту" до воскресенья. Пока неясно, насколько это возможно сделать в столь ограниченные сроки. Говоря о претензиях Испании к Лондону, немецкий канцлер философски заметила, что "не знает, как именно будет решаться этот вопрос", выразив надежду, что компромисс все же будет найден.

Не меньший "восторг" вызывает проект соглашения с ЕС в Британии, где все - от оппозиции до членов кабинета пытаются в последний момент его улучшить в пользу британской короны. Министр иностранных дел Альбиона Джереми Хант ультимативно требует от Мэй поменять в договоре с Брюсселем пункт о "страховочном плане" по ирландской границе. С учетом повышенной чувствительности этой темы требования Ханта, если, конечно, Мэй к ним прислушается, с высокой вероятностью вызовут негодование у европейских переговорщиков по "брекзиту", что вернет договор с Лондоном на исходные позиции.

Что касается британской оппозиции, то ее вердикт однозначен - в парламенте она будет голосовать против соглашения с ЕС. Как объяснил лидер лейбористов Джереми Корбин, "этот недоделанный договор не дает людям никакой надежды, что страна сможет вновь сплотиться".

На следующих одна за другой встречах с различными социальными группами в Британии Мэй убеждает слушателей, что худой мир с Евросоюзом лучше доброй ссоры. И альтернативой соглашению с единой Европой станет состояние "еще большей неопределенности, еще большего расщепления и риска, что никакой "брекзит" не происходит". Но если Мэй играет на страхах простых британцев перед последствиями "брекзита" без договора с Евросоюзом, то с закаленными в парламентских баталиях политиками такие дешевые аргументы не срабатывают. По мнению Bloomberg, британский премьер зажата в ловушке между ее коллегами, считающими, что она должна переписать существующий план выхода Лондона из единой Европы и европейскими лидерами, не готовыми принимать другие планы "брекзита", кроме нынешнего.

Так что пока о "непротивлении сторон" Мэй остается только мечтать. Впрочем, в Европе уже чувствуется заметная усталость от британской суеты вокруг договора. За прошедшие два года с момента начала переговоров по "брекзиту" с Лондоном Старый Свет смирился с тем, что Британия может покинуть европейское сообщество "по-английски", не прощаясь, без каких-либо договоров. А потому для канцлера Германии не подписанное в воскресенье соглашение по "брекзиту" уж точно не станет трагедией. В интервью "Дейли телеграф" постпред Германии в Евросоюзе объяснил, что сделка с Лондоном должна быть окончательно согласована в четверг. В ином случае канцлер Ангела Меркель на воскресный саммит в Брюсселе просто не приедет в связи с бессмысленностью его проведения.