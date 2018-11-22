Чем порадует белорусов московский ансамбль танца "Русские сезоны"

Созвездие мастеров балетного искусства России, Беларуси, Италии и Франции украсят гастрольную программу Московского государственного ансамбля танца "Русские сезоны", с которой он начнет 23 ноября свои двухдневные выступления на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра.

"Многообещающая афиша гостей с кратким девизом "Торжество танца" приурочена "к юбилею художественного руководителя и главного балетмейстера ансамбля, заслуженного деятеля искусств России Николая Андросова", - рассказали БЕЛТА в театре. Зрители увидят лучшие хореографические номера ансамбля: "Ирландский танец" и "Бродвей", "Сербский танец" и "Аргентинское танго", "Лыжники" и "Казачий танец". Будут представлены и фрагменты из мюзиклов "Тристан и Изольда", "Экскалибур", "Маленький принц", "Джейн Эйр", "Москва и москвичи", "Сирень", "Шуаны".

Специальными гостями юбиляра "Русских сезонов", который впервые поднял свой занавес в далеком 1991 году, станут артисты из Франции Алан Симон и Морган Марлет, российские артисты балета Наталья Крапивина, Денис Дмитриев, Олеся Гапиенко. Минчане смогут отдать дань восхищения искусству и своих соотечественников: Ирины Дорофеевой, Екатерины Муратовой, Андрея Колосова, Натальи Ломако и Виолетты Герасимович.

Репертуар ансамбля, по мнению театральных критиков, обусловлен сочетанием различных стилей и жанров балетного театра. Его основой стали танцы народов России и мира, а также современные хореографические композиции. В репертуаре москвичей - несколько концертных программ, одноактные балеты и современные композиции, с восторгом принятые публикой и балетной критикой в России и за рубежом.

Сегодня даже балетоманы не с первой попытки перечислят все триумфальные номера этого признанного танцевального коллектива. Вместе с Андросовым он осуществил более 400 постановок, а его артисты являются участниками таких проектов, как "Возвращение Жар-птицы" совместно с Андрисом Лиепа, "Евангелие от Лукавого" с Владимиром Васильевым, "Болеро" с Майей Плисецкой и Фарухом Рузиматовым, "Бал сказок" с Ульяной Лопаткиной и Николаем Цискаридзе, "Симфония любви" с Илзе Лиепа, "Красный мак" с Карлой Фраччи, а также французских мюзиклов Алана Симона Excalibur, Big Bang и Chouans.

Николай Андросов выступил также режиссером-постановщиком и хореографом-постановщиком спектаклей Белорусского музыкального театра: мюзиклов "Голубая камея" и "Джейн Эйр" Кима Брейтбурга, "Тристан и Изольда" Алана Симона и оперетты "Веселая вдова" Франца Легара. Ансамбль побывал с гастролями не только во многих городах России, но и в Испании, Аргентине, Израиле, Египте, Греции, Гонконге, Кении, Японии, Финляндии, в странах Латинской Америки, на Тайване и в США.