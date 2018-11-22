Что делать, если платежка на имущественный налог не пришла

Россиянам пора платить налоги - имущественный, земельный и транспортный. Но что делать, если человек не получил бумажную платежку?

На этот вопрос радио "Комсомольская правда" ответила замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук.

По ее словам, в первую очередь нужно вспомнить, регистрировались ли вы в личном кабинете налогоплательщика на сайте www.nalog.ru. Если да, то уведомление об уплате налогов должно прийти туда. Оплатить выставленные счета можно онлайн.

Но если человек хотел бы в дополнение к электронным уведомлениям о налоговых платежах получать бумажные, нужно обратиться в ФНС.