Российские клубы ЦСКА и "Химки" одержали синхронные домашние победы в очередном туре Евролиги над литовским "Жальгирисом" и черногорской "Будучностью" соответственно. А уже в пятницу они обменяются соперниками и сыграют на выезде.

В матче ЦСКА - "Жальгирис" равная борьба шла до самой сирены, а все решилось в овертайме. Фото: РИА Новости

График, по которому живут наши ведущие клубы, иначе как сумасшедшим не назовешь. Особенно в те недели, когда в календаре стоит по два матча Евролиги. Тут уместно задать вопрос организаторам, составлявшим график. В среду в Москве гостили "Жальгирис" и "Будучность". Литовцы играли с ЦСКА, а черногорцы - с "Химками". Уже в пятницу, наоборот, в Каунасе ждут приезд подмосковного клуба, а в Подгорице готовятся встречать армейцев. Казалось, куда логичнее поменять в календаре домашние и выездные матчи, чтобы "Жальгирис" и "Будучность" задержались в российской столице и провели по две встречи, избавив и себя, и соперника от лишнего перелета при столь плотном календаре.

Трудно сказать, как сложный график сказался в данный момент на ЦСКА. Скамейка у "красно-синих" максимально длинная, главный тренер Димитрис Итудис очень грамотно дозирует нагрузку на игроков, так что москвичам точно не стоит жаловаться на усталость. Тем не менее с "Жальгирисом" команде пришлось откровенно тяжело. Матч, в котором москвичи виделись явными фаворитами, с самого начала проходил в равной борьбе. Более того, в концовке, когда ЦСКА традиционно прибавляет и дожимает соперника, рывок совершили как раз гости.

Пожалуй, ключевой момент матча наступил за три минуты до сирены. Армейцы на тот момент проигрывали "минус 9", когда за дело взялся разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес. Чачо, как еще называют испанца, дважды подряд точно бросил из-за дуги, затем забил в сольном проходе и вытащил москвичей в овертайм - 86:86. Дополнительная пятиминутка тоже получилась равной. Родригес довел счет набранным очкам до 24, став самым результативным игроком встречи. А последние точные броски в матче нанес Уилл Клайберн, дважды попавший с линии штрафной. В последней атаке, уступая два очка, "Жальгирис" решился на риск, но попытка вырвать победу дальним попаданием себя не оправдала - 99:97 в пользу ЦСКА. Это восьмой выигрыш армейцев, которые наряду с "Реалом" остаются единственными непобежденными участниками Евролиги.

В матче против "Жальгириса" за армейцев дебютировал Джоэль Боломбой. Скоро он может сыграть и за сборную России

- Победа могла достаться обеим командам. Казалось, что у "Жальгириса" больше шансов на успех, но мы показали психологическую силу и продолжали верить в то, что мы делаем, - заявил после матча главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

Важным событием этой встречи стал дебют за армейцев Джоэля Боломбоя, родившегося в Донецке сына русской и конголезца, а затем долгое время жившего в США. Центровой, подписавший контракт с "красно-синими" в это межсезонье, дождался оформления всех нужных документов и теперь заявлен как гражданин России. В первой игре за ЦСКА Боломбой проявил себя достойно - за 15 минут 42 секунды, что он провел на площадке, Джоэль набрал 8 очков, сделал два подбора, одну передачу и один перехват. Кстати, буквально через неделю Боломбой может дебютировать и за сборную России, если примет участие в отборочной игре чемпионата мира против Финляндии 30 ноября.

Что же касается подмосковных "Химок", то их матч против "Будучности" получился не столь драматичным. Впрочем, "желто-синих" это едва ли расстроило. Команде Георгиоса Барцокаса кровь из носу была нужна победа, чтобы покинуть подвал таблицы. И химчане ее добились. Ключевым здесь стало возвращение на площадку приболевшего Алексея Шведа. Главный снайпер подмосковной команды набрал 22 очка, а итоговый счет не оставил сомнения в превосходстве "Химок" - 85:69.

- Очень важный матч, в котором мы обязаны были побеждать, чтобы снять все давление, которое было вокруг команды. Во многих матчах Евролиги у нас был шанс, но мы проиграли. Сегодня мы контролировали ход встречи и сделали 21 передачу, что в соотношении с 8 потерями является очень хорошим показателем в матчах такого уровня, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас.

Алексей Швед, в свою очередь, отдельно отметил вторую четверть матча, в которой "Химки" позволили сопернику набрать всего 13 очков и ушли в отрыв.

- Все сыграли отлично, делились мячом. "Будучность" - хорошая команда, которая пыталась вернуться в игру и жестко защищалась, но мы сыграли в свой баскетбол и победили, - подытожил Швед.

"Химки" благодаря этому успеху поднялись на 11-место - от попадания в зону плей-офф их отделяет всего две победы.

Где будем смотреть

23 ноября, пятница, Матч ТВ

22.25 "Будучность" (Черногория) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.

Матч! Наш спорт

20.40 "Жальгирис" (Литва) - "Химки" (Россия). Прямая трансляция.