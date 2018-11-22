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22.11.2018 12:20
Рубрика: Общество

Дефицит врачей будет ликвидирован к 2021 году

Текст: Ирина Невинная
Нехватка врачей и среднего медицинского персонала в первичном звене будет преодолена к 2021 году. Об этом сообщила Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Она отметила, что эта задача поставлена 204-м указом президента, и бюджет ФФОМС формировался с учетом этих требований. Законопроект "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" предусматривает дополнительные расходы на увеличение численности врачей, медсестер, фельдшеров. Регионы получат дополнительные субвенции на эти цели: в 2019 году - 12,3 млрд рублей, в 2020 году - 34,7 млрд рублей, в 2021 году - 50,4 млрд рублей. В результате в 2019 году, отметила Наталья Стадченко, планируется дополнительно принять на работу 5,4 тыс. врачей, а к 2021 году численность должна увеличиться на 21,4 тыс. человек, что позволит закрыть кадровый дефицит. По среднему медицинскому персоналу эти показатели составят соответственно 11,9 тыс. и 40,2 тыс. человек.

"Очень важно, чтобы деньги, выделенные на ликвидацию дефицита кадров, не растеклись по системе, чтобы не вышло так, что финансирование мы предусмотрели, а прироста кадров не увидели, поэтому необходимо проконтролировать целевое использование средств, - пояснила Стадченко. - Для этого были внесены изменения в Закон "Об обязательном медицинском страховании", которые предусматривают, что субвенции, направляемые в территориальные фонды ОМС, будут резервироваться в нормированном страховом запасе и в порядке, установленным приказом Минздрава, переводиться в медицинские организации. На данный момент проект приказа подготовлен и проходит установленную процедуру согласования. Он подразумевает, что медицинские организации ежемесячно будут предоставлять в территориальный фонд заявки на софинансирование оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, принятых на работу".

Фото: Илья Сергеев/РГ
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Причем деньги выделяются не только на увеличение численности медицинских работников, но и поддержание необходимого уровня их заработков. Зарплата врачей должна сохраняться на уровне 200 процентов, а среднего медицинского персонала - 100 процентов к среднему трудовому доходу по региону.

Кроме того, в субвенции заложено и увеличение зараплаты младшего медперсонала и всех остальных расходов (медикаменты, расходные материалы, питание, коммунальные и другие услуги) с 1 января. Зарплаты прочего персонала медучреждений планируется увеличить с 1 октября.

Стадченко подчеркнула, что на повышение зарплаты должно направляться 70 процентов субвенции, а на все остальные статья - 30 процентов. Раньше это соотношение было 60 и 40 процентов.

Расходы на оказание медицинской помощи по базовой программе ОМС учтены в полном объеме, заверила глава ФФОМС. А, например, финансирование медпомощи больным с онкологическими заболеваниями серьезно увеличится. На 2019 год расходы по этому направлению составят 70 млрд рублей, на 2020 год запланировано потратить 115 млрд рублей, на 2021 год - 134,5 млрд рублей. "Это позволит в 2019 году ликвидировать дефицит оказания помощи в химиотерапии, а с 2020 года лучевой терапии и хирургической помощи онкологическим больным", - заключила глава ФФОМС.

Общество Здоровье
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